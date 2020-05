Spunta l’ipotesi Ambra Angiolini al timone de La vita in diretta estate, formula che andrà a sostituire il taglio classico condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini proprio nei mesi della calda stagione. Le voci si rincorrono senza sosta, come rivelato da Blogo.

Ambra Angiolini a La vita in diretta estate?

Il punto interrogativo è d’obbligo, perché di indiscrezioni si tratta, ma tanto basta a solleticare il pubblico con un’ipotesi che sarebbe sul piatto di Viale Mazzini e potrebbe rivelarsi affatto peregrina.

Ambra Angiolini, secondo quanto rivelato da Blogo, potrebbe sbarcare a La vita in diretta estate come volto femminile al posto della conduttrice della stagione classica del format, Lorella Cuccarini.

Si tratta del posto che, nel 2019, fu di Lisa Marzoli, allora affiancata da Beppe Convertini.

L’ipotesi sul volto maschile della versione estiva

Sempre su Blogo, proprio pochi giorni fa, era trapelata un’altra ipotesi e questa riguarderebbe il volto maschile della versione estiva della trasmissione di Rai 1. Secondo quanto si apprende, tra i nomi probabilmente in testa alle valutazioni di Viale Mazzini figurerebbe quello di Pino Strabioli.

Ma non è tutto, perché un altro nome importante si aggiunge ai papabili indicati nelle ultime ore: secondo quanto pubblicato da Oggi, dopo le insistenti voci su Ambra Angiolini, sarebbe invece arrivata una fumata bianca che spazzerebbe via l’ipotesi della conduzione affidata all’ex stella di Non è la Rai.

Stando a quanto riportato dal settimanale, infatti, la donna alla guida de La vita in diretta estate 2020 sarebbe la giornalista Laura Chimenti, che soltanto pochi mesi fa ha calcato il palco dell’Ariston di Sanremo al fianco di Amadeus.

Al momento nessuna conferma ufficiale, dunque non resta che attendere l’esito delle decisioni Rai che non dovrebbe essere ormai lontano.

Quel che è certo è che i nomi sul piatto delle possibilità sono tutti di spicco e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarebbero in testa su tutti per prendere le redini del programma nei prossimi mesi.