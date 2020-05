Cala significativamente il numero dei decessi registrati nelle ultime 24h: di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati sul contagio di Covid-19 in Italia. Un dato importante da osservare per gli esperti che stanno tenendo sotto severo monitoraggio i numeri a distanza di 2 settimane esatte dall’inizio della “Fase 2” della gestione dell’emergenza.

Il bollettino del 18 maggio

I numeri continuano a crescere e come si poteva già immaginare settimane fa, lo faranno ancora per un lasso di tempo che è difficile da definire. Quanto però si nota è la lenta diminuzione dei numeri, simbolo di una proliferazione del virus sempre più contenuta e che fa ben sperare sulle misure di sicurezza attuate e sui provvedimenti stringenti adottati dal governo.

Due settimane di Fase 2: i primi numeri

Una data importante quest’oggi per l’Italia che riparte, pur sempre gradualmente. Anche le serrande di chi per mesi ha dovuto fare i conti con il lockdown tornano a rialzarsi e le città, prima desertiche, sembrano ora tornare a ripopolarsi seppur di mascherine. Sono dati sicuramente positivi quelli che filtrano dall’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia: 99 i decessi registrati nelle ultime 24h, un numero che così basso non si vedeva ormai da mesi e che porta il totale delle vittime a 32.007.

Scende ancora il numero delle persone attualmente positive: 66.553 ad oggi, dato che si confronta frontalmente con quello dei guariti, +2.366 rispetto a ieri per un totale di 127.326. Al netto dei numeri di oggi, dall’inizio dell’epidemia in Italia sono state in tutto 225.886 le persone che hanno contratto il Coronavirus.

