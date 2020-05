Dopo un weekend che ha visto l’Italia sostanzialmente divisa in due, tra caldo e pioggia, la settimana si apre con nuvolosità e clima più fresco su gran parte delle regioni (comprese quelle del Sud e le Isole maggiori, dove nei giorni scorsi si sono registrate punte di oltre 30° C). In arrivo un’ondata di maltempo con temporali e grandine.

Previsioni meteo della settimana

Le previsioni meteo della settimana appena iniziata riportano a un quadro di peggioramento previsto per le prossime ore, a partire dalle regioni settentrionali.

Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it, un’ondata di maltempo interesserà la Penisola già dalla giornata di oggi, lunedì 18 maggio, con possibili temporali e grandinate soprattutto al Centro Sud.

La nuova parentesi di instabilità porterà anche a un sensibile calo delle temperature.

L’aria più fredda insisterà sull’Italia nei primi giorni della settimana, con piogge e temporali prima al Nord e in progressiva estensione alle aree del Centro Sud.

Temporali e grandinate in agguato fino a giovedì

Temporali e grandinate saranno in agguato sull’Italia almeno fino alla giornata di giovedì 21 maggio quando, secondo gli esperti, i fenomeni temporaleschi potrebbero assumere anche carattere particolarmente intenso fino a nubifragi che potranno interessare diverse parti della Penisola.

Un segnale di miglioramento potrebbe arrivare per il prossimo weekend, con il ritorno del sole su gran parte delle regioni.

