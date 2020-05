Si susseguono di continuo le voci su presunti litigi all’interno del duo televisivo, iconico in Italia, formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si vociferava che all’inizio di marzo, in tempi di quarantena per Coronavirus, tra i due potessero essere nate alcune tensioni, motivo per cui Laurenti non sarebbe mai comparso nelle numerose dirette Instagram dell’amico Bonolis e della sua compagna, Sonia Bruganelli. L’ultimo post però, pubblicato su Instagram da uno dei conduttori più amati dal pubblico, sembra smentire totalmente ogni diceria.

Bonolis e Laurenti: litigi tali o presunti?

L’amore non è bello se non è litigarello ma talvolta, le litigate non ci sono se non dove si vogliono forzatamente vedere.

Un caso calzante, in questi termini, sembra essere proprio quello relativo al celebre duo televisivo formato da Bonolis e Laurenti. Ogni volta che viene alla luce una notizia su una loro presunta litigata, tocca puntualmente ad entrambi intervenire per smentire ogni voce. L’ultima volta è stato il turno di Paolo Bonolis: “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti“, aveva dichiarato Bonolis nel corso di una diretta su Instagram spiegando come, l’assenza di Laurenti dalle storie, fosse dovuta all’avversione di quest’ultimo per il mondo dei social.

L’omaggio a Laurenti con una gag dal passato

A riprova del loro rapporto più che consolidato l’ultimo post del conduttore che proprio su Instagram ha voluto omaggiare una delle vecchie performance dell’amico Laurenti. Un breve video in cui il maestro si esibisce sulle note di Can’t Stop The Feeling: “Quanto sei bravo Frate Mio”. A corredo del post ovviamente anche il commento di Sonia Bruganelli che con due cuoricini ha suggellato il tutto.

Al di sotto, numerosi utenti, hanno voluto avanzare l’invito rivolto direttamente a Laurenti, caldeggiando più performance canore: “Luca dovrebbe cantare più spesso, sopratutto questo tipo di canzoni, anche perché si sa muovere benissimo e sa riempire il palco, bravissimo“; “Un artista poco valutato. Meriterebbe di più ❤️ Insieme siete gioia“; “Che gag stupenda, ho riso tutto il tempo tranne quando canta Luca dove invece ho ascoltato“.

