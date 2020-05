Eros Ramazzotti, da quando è terminata la sua storia d’amore con Marica Pellegrinelli, è sempre sulla bocca di tutti. Il pubblico amante del gossip sembra voler sapere tutto della vita sentimentale del cantante, gelosissimo della sua privacy. Di recente sono state pubblicate le sue foto in compagnia di un’ex tronista di Uomini e Donne, che ha già smentito qualsiasi illazione su un possibile coinvolgimento amoroso.

La replica di Ramazzotti

Quando Chi ha pubblicato le foto di Eros Ramazzotti in un maneggio della Bergamasca, accompagnato dai figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, insieme a una ragazza il gossip è immediatamente esploso.

Lei è Sonia Lorenzini, ex di Uomini e Donne, che ha però già smentito la relazione amorosa. Al settimanale Oggi, invece, Eros ha affidato la sua forte critica al gossip: “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente“, spiega. “Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente.

Proprio niente“.

Le parole di Sonia Lorenzini

La ragazza, intervistata dalla rivista di Alfonso Signorini, ha subito smentito: “Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata“.

Sempre al centro del gossip. Appena qualche settimana fa, Eros Ramazzotti era di nuovo sotto la lente di ingrandimento, a causa di un suo presunto flirt, poi subito smentito, con Roberta Morise. Anche in quella occasione, il cantante aveva mostrato una certa insofferenza nei confronti dei gossip su di lui, insofferenza che torna a galla oggi con queste nuove foto.