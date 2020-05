Rita Dalla Chiesa non ha peli sulla lingua e quando può dice la sua sui social, spesso esplodendo in severi sfoghi. In uno degli ultimi si è scagliata contro i talk show, che non invitano il fratello Nando, in costante lotta contro le mafie, a parlare del suo operato in tv.

La lotta alla criminalità organizzata è un tema molto sentito dai fratelli Dalla Chiesa, in quanto padre Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è proprio una vittima di mafia. L’opinionista di Italia Sì quindi rivolge un appello ai conduttori di talk show, come per esempio Giletti.

Lo sfogo di Rita Dalla Chiesa

Lo sfogo di Rita Dalla Chiesa è giunto su Twitter, forse la sua piattaforma social più attiva.

Rita Dalla Chiesa su Twitter

“Poi uno si chiede perché mio fratello, invitato in tutto il mondo a parlare di mafia, non venga invece MAI invitato nei vari talk in tv” scrive nel suo tweet Rita Dalla Chiesa. E non manca una piccola provocazione: “Quanta paura della verità c’è ancora?” e poi una menzione al fratello Nando Dalla Chiesa.

L’appello a Massimo Giletti

Rita Dalla Chiesa non si arrende e si appella ad alcuni conduttori affinché parlino nelle loro trasmissioni e nei loro dibattiti affrontino il tema della lotta alla criminalità organizzata.

A tale proposito chi meglio del fratello Nando, che gira il mondo proprio con questa missione?

Così ultimamente, come riporta La Nostra Tv, Rita Dalla Chiesa ha lanciato tale proposta a Massimo Giletti. Lo ha fatto proprio tra i commenti al suo tweet, dove molti follower sono accorsi per commentare e schierarsi dalla sua parte e qualcuno ha fatto proprio il nome del conduttore di La7, tra le ipotesi.

A questo commento Rita ha risposto: Magari lui lo inviterà…“. Chissà che Massimo Giletti non raccolga la proposta e inviti al più presto Nando Dalla Chiesa.