In una recente intervista rilasciata a Sky Atlantic in occasione del finale della prima stagione di Diavoli, la serie evento firmata Sky Atlantic e Lux Vide, e trasmessa in anteprima in Italia, con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempesey, Dempsey ha parlato del lavoro di Borghi e per lui ha utilizzato solo parole di apprezzamento.

Patrick Dempsey parla di Alessandro Borghi

Parlando del suo ruolo nella serie, quello di Dominic Morgan mentore del personaggio di Borghi, Massimo Ruggero, Patrick Dempsey amatissimo in Italia per il ruolo di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, ha parlato del collega italiano, con il quale ha stretto una profonda sintonia e un grandissimo legame di amicizia.

“Penso che la sua giovinezza si fantastica!” ha esordito Patrick Dempsey, “È davvero un bellissimo e intelligentissimo attore, molto riflessivo. Ha già una carriera straordinaria e ammiro la sua capacità di fare qualcosa in un’altra lingua, soprattutto in un progetto come questo che ha un testo così fitto”.

“Sempre disponibile”

Patrick Dempsey ha parlato anche del carattere di Alessandro, definendolo “Incredibilmente ben preperato ed emotivamente persente e disponibile. Tutto quello che dovevo fare era guardarlo e seguirlo”.

“Sul set è stato molto professionale ed è un attore pieno di talento. Ci siamo trovati in sintonia immediatamente. Ho un grande rispetto per lui e abbiamo lavorato molto bene”. Tra di loro dunque un rapporto lavorativamente paritario e di amicizia : “Nella vita vera ha una forte presenza fisica, molto mascolina, che però è affiancata da una profonda sensibilità verso gli altri. Il nostro è stato un rapporto paritario Tutto è accaduto in maniera molto naturale e con grande rispetto l’uno nei confronti dell’altro”.

Approfondici:

Alessandro Borghi torna (forse) single: gelo su Instagram tra lui e Roberta

Alessandro Borghi e l’amore senza barriere e giudizi

Alessandro Borghi di nuovo innamorato? I baci appassionati con la modella