Quella di domenica 24 maggio è stata l’ultima puntata del programma domenicale condotto da Fabio Fazio su Rai 2, Che Tempo Che Fa. Si conclude così la stagione televisiva di uno show molto seguito, ma che quest’anno è rimasto un po’ indietro rispetto ai risultati di Domenica In sulla rete ammiraglia.

Come lo stesso Fazio ha annunciato prima di salutare il suo pubblico, l’appuntamento con il talk show ritornerà a settembre. Nel frattempo la Rai ha già pronto in palinsesto il “sostituto” di Che Tempo Che Fa e la sua anteprima Che Tempo Che Farà.

Fabio Fazio conferma il ritorno in autunno

È stata sicuramente una stagione televisiva insolita quella dell’inverno 2020, alle cui regole, dettate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha dovuto adeguarsi anche Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Lettizzetto e Filippa Lagerback, ha costretto le due presenze femminili in collegamento da casa.

In collegamento purtroppo si sono svolte anche le interviste previste dello show, la cui forza si basa proprio sul faccia a faccia tra Fazio e i suoi ospiti. Nel corso dell’ultima puntata si è collegata Paola Perego che si prepara a tornare su Rai 2 e ha confessato a Fazio di aver sofferto di crisi di panico.

Proprio sull’onda di questa bella chiacchierata il conduttore le ha già esteso il suo invito in studio per la prossima volta, lasciando intendere chiaramente che il programma tornerà in autunno, probabilmente su Rai 3. Dopotutto in fase di saluti Fabio Fazio ha dichiarato: “Purtroppo questa è la nostra ultima puntata, ma ci rivedremo nella prossima stagione” togliendo quindi ogni dubbio a riguardo.

Cosa sostituirà Che Tempo Che Fa

La Rai si è già organizzata per riempire lo spazio in palinsesto lasciato vuoto da Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa. La domenica è già organizzata sia nella fascia preserale che in prima serata.

Nel preserale troviamo un doppio episodio di N.C.I.S. Los Angeles. Mentre in prima serata la Rai ha fissato l’appuntamento con la serie Hawaii Five-0, a seguire 2 episodi di N.C.I.S. New Orleans.