Elisa Isoardi è intervenuta nel programma di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, nella diretta del 25 maggio. La conduttrice si è concessa ad un’intervista in cui ha fatto il punto sulla sua situazione amorosa, dopo l’addio a Matteo Salvini. E, con grande ironia, ha lanciato una frecciatina al leader della Lega che non è passata inosservata.

Elisa Isoardi: “Sono felice, ma non innamorata“

Dopo un lungo periodo di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, Elisa Isoardi è ritornata in tv al timone de La prova del cuoco. Ma oltre a riprendersi la scena nel programma culinario di Rai 1, la conduttrice si è concessa ad un’irriverente intervista in radio.

Il programma è Un giorno da pecora, talk show di Rai Radio 1 tutto ironia e risate condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Nella diretta di oggi la Isoardi, punzecchiata dalla curiosità dei due conduttori, ha fatto il punto sulla situazione amorosa. Attualmente, come confessa, non ha nessuno al suo fianco: “Sono felice, ma non innamorata. Ma perché l’amore e la felicità sono direttamente proporzionali? Secondo me sono indirettamente proporzionali“. Anche se, ha dichiarato la conduttrice, ha ricevuto numerosi mazzi di fiori da parte di fan e ammiratori nel periodo del lockdown: “Appena è stata possibile la spedizione dei fiori mi sono arrivati fiori a casa come se non ci fosse un domani.

Tanti, troppi, innumerevoli. Andiamo a mazzi da cento in su, una trecentina. Rose e margherite“.

Frecciatina a Matteo Salvini

Ma l’aspetto più scottante dell’intervista arriva al termine della chiacchierata, quando la Cucciari e Lauro chiedono a Elisa Isoardi il motivo del calo nei sondaggi di cui stanno soffrendo la Lega e Matteo Salvini.

Il politico e la conduttrice hanno fatto coppia fissa per diversi mesi, prima di annunciare l’addio. Punzecchiata dall’irriverenza dei conduttori, che le ricordano quanti punti la Lega abbia perso nei sondaggi (“7/8 punti“), la Isoardi risponde: “Non lo so, cosa devo dire? Mi dispiace. Come mai? Saranno gli occhiali, non ne ho idea“. Il riferimento, ovviamente, è al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che poco tempo fa ha etichettato il colore dei nuovi occhiali di Matteo Salvini come “color pannolino di bimbo“. La conduttrice scherza poi sull’età di Salvini: “Scusate non è proprio giovanissimo, poi non sono brutti, sono color tartaruga“.