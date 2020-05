In questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, sono molte le donne che vivono una gravidanza insolita e con molte preoccupazioni.

In questa primavera 2020, sono molte le star del mondo dello spettacolo, nostrano e oltreoceano, che sono in attesa della cicogna. Scopriamo insieme quali sono.

Le vip italiane che sfoggiano il pancione sui social

Ha da poco annunciato la sua gravidanza l’ex velina Giorgia Palmas, che aspetta un figlio da Filippo Magnini. La coppia ha dato la bella notizia ai fan attraverso uno scatto su Instagram insieme alla prima figlia di Giorgia, Sofia, che adesso ha 12 anni.

“Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore” ha dichiarato la showgirl.

Anche Gaia Lucariello, moglie del calciatore Simone Inzaghi, aveva rivelato la sua gravidanza attraverso un video Instagram, rivelando che il loro secondo figlio, dopo il primogenito Lorenzo, sarà un altro maschietto.

Tra i vip nostrani in dolce attesa anche Michela Persico, che insieme al compagno Daniele Rugani, difensore della Juventus, stanno aspettando il loro primo figlio. Anche Silvia Provvedi, ex fidanzata di Fabrizio Corona, è in dolce attesa e condivide gli scatti del suo pancione in attesa della prima figlia insieme all’imprenditore Giorgio De Stefano.

Le star americane che aspettano la cicogna

Tra i vip oltreoceano al centro del gossip per la gravidanza troviamo sicuramente Katy Perry, la popstar che aveva annunciato in modo teatrale la sua gravidanza all’interno del suo video del suo brano Never Worn White. La cantante ha svelato che il suo primo figlio, che avrà dall’attore Orlando Bloom, sarà una femmina.

Anche la top model Gigi Hadid ha rivelato recentemente di aspettare un figlio dall’ex cantante degli One Direction Zayn Malik.

Infine tra le gravidanze annunciate anche quella dell’attrice Felicity Jones con il regista Charles Guard.

Infine una delle gravidanze più chiacchierate è quella dell’attrice di Games of Thrones, Sophie Turner, moglie del cantante Joe Jonas. la coppia sembra infatti non aver rilasciato conferme sull’arrivo di un bambino, ma sono già circolate foto di Sophie Turner con un evidente pancione.