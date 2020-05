Pamela Petrarolo, nel periodo della fase 1 dell’emergenza Coronavirus ha avuto una bella sorpresa. L’ex ragazza di Non è la Rai è infatti in dolce attesa per la terza volta. Già mamma di due bambine, ora la diventerà ancora una volta insieme al suo nuovo compagno Giovanni.

Pamela Petrarolo incinta per la terza volta

Pamela Petrarolo si appresta così alla sua terza gravidanza, all’età di 43 anni. Dopo aver affrontato le paure per la malformazione di una delle sue due bambine, ora si concentra sulla sua felicità. Ha comunicato ai fan la lieta notizia con un post su Instagram, che la ritrae sorridente mentre si accarezza dolcemente il pancione che inizia a spuntare.

Così ha scritto: “Ci sono cose che non si programmano… semplicemente accadono… un po’ come i miracoli. Grazie a tutti per i messaggi di auguri ricevuti… inutile raccontarvi la mia felicità”. La futura mamma a Barbara D’Urso, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, ha svelato che insieme al compagno deve ancora capire il sesso. Lei, però, spera in un bel maschietto.

La scoperta della nuova gravidanza

Pamela Petrarolo ha raccontato di aver fatto la scoperta durante la fase 1 dell’emergenza Covid-19.

Ospite nello studio di Barbara D’Urso ha raccontato: “Ho un ciclo regolare. L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile. Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia“. Il test ha poi rivelato quanto già sospettava. “Sono scoppiata in lacrime dalla felicità – ha rivelato – in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Pamela Petrarolo affronterà la terza gravidanza con il nuovo compagno Giovanni, che diventerà papà per la prima volta. Alla notizia, comunicata durante un pranzo, si stava per strozzare con il salame. Tuttavia, dopo questo shock iniziale, è esplosa anche per lui un’immensa felicità.