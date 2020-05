La famiglia di Alena Seredova si è allargata e ha dato il benvenuto alla piccola Vivienne Charlotte. L’ex moglie di Gigi Buffon ha dato alla luce, il 19 maggio scorso, la prima femminuccia dopo i due maschietti avuti dal matrimonio con il portiere della Juventus. Su Instagram i primi scatti con la piccola hanno fatto impazzire i followers.

I figli di Alena Seredova in uno scatto a tre

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta la settimana scorsa. Il 19 maggio, infatti, è nata Vivienne Charlotte, la prima figlia avuta in coppia con il compagno Alessandro Nasi.

E, oltretutto, prima femminuccia dopo Louis Thomas e David Lee, avuti dal precedente matrimonio con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. La famiglia della modella ceca e dell’imprenditore torinese si è dunque ingrandita e, con felicità dei followers, non sono mancati i primi scatti pubblicati sui social. Uno di questi ritrae i maschietti della Seredova, uno dei quali tiene teneramente in braccio la sorellina. Lo scatto vede la piccola Vivienne avvolta in una maglietta a tinte bianconere, segno che i fratellini l’hanno già introdotta nel mondo Juventus, la squadra di papà Gigi.

La piccola Vivienne stretta a mamma Alena

Un altro tenero scatto ritrae invece la principessina di casa, Vivienne Charlotte, accoccolata sulla spalla di mamma Alena. “Daily routine” ha scritto la neo-mamma a corredo della fotografia: il post ha fatto il pieno di like (oltre che di tenerezza). Alena Seredova ha dato alla luce la piccola Vivienne in un periodo inevitabilmente complicato per il nostro Paese. L’Italia è ancora preda dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, anche se gli ultimi dati forniti dalla protezione civile sono rincuoranti.

La modella ceca, dunque, ha dovuto partorire in un clima di grande incertezza, ma non è stata l’unica. La conduttrice Rai Eleonora Daniele ha dato alla luce la sua Carlotta pochi giorni fa, ma anche Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, è diventata mamma da poco tempo della piccola Nina Speranza. Quello che accomuna tutte queste neo-mamme è di aver messo al mondo tre nuove e splendide creature in un periodo davvero complicato.