Alessandra Celentano è tra i giudici di Amici Speciali, il format che coinvolge i grandi protagonisti dello storico talent di Maria De Filippi. La ballerina non ha ricoperto stavolta il ruolo da insegnante e si è mostrata sotto una luce diversa e insolita.

Più silenziosa ma anche più accigliata, meno pungente e cruda, ma più distaccata, ma soprattutto meno partecipe sui social. Un atteggiamento che insospettito i fan del programma, che ha stento la riconoscono in questi giorni. Poi la Celentano ha rotto il silenzio, su Instagram, rivelando tutte le sue paure e le sue angosce.

La ballerina è molto preoccupata per l’attuale situazione degli artisti a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Il post di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è esplosa sui social pensando ad Amici Speciali, che in queste settimane è andato avanti con un messaggio di grande ottimismo, che nemmeno la giudice ha potuto ignorare.

Alessandra Celentano su Instagram

“È emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso” scrive la Celentano. “Oggi sono dei professionisti! Amici di Maria de Filippi è qualcosa di SPECIALE e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire!

“.

L’augurio di Alessandra Celentano

Tuttavia Alessandra Celentano non nega le grandi sofferenze che il settore dello spettacolo è stato costretto ad attraversare in questi giorni. Una delle voci più tristi, a questo proposito, è l’impossibilità di avere il pubblico in studio, il che rende l’esibizioni degli artisti forse ancora più difficili, per la semifinale, però, gira voce che sia stato accordato l’accesso allo show ad una piccolissima porzione di spettatori.

Ad ogni modo, per questi ed altri ostacoli ancora da superare, Alessandra rivolge un augurio speciale agli artisti.

“Un augurio, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere!“.

