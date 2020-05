La conduttrice Veronica Maya è pronta a tornare in tv. La conduttrice televisiva, a partire dal 1° giugno, torna sul piccolo schermo con un programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2 alle 16.10, intitolato L’Italia che fa. Dopo quasi due anni lontana dalla conduzione anche a causa di rifiuti, per la Maya potrebbe essere l’occasione giusta per ripartire. Anche perchè arriva subito dopo la conclusione del processo che l’ha vista uscire vincitrice contro due operai, condannati per averla aggredita.

L’aggressione e la sentenza del giudice

L’aggressione risalirebbe a febbraio 2012 quando Veronica Maya e suo marito, il chirurgo plastico Marco Moraci, avrebbero chiesto a due operai, impegnati a lavorare in un appartamento nello stesso stabile della coppia, di fare meno rumore.

La reazione dei due uomini sarebbe stata quella di aggredire la coppia, anche con un martello. Per questo motivo la scorsa settimana i due operai sono stati condannati e dovranno anche risarcire le costituite parti civili.

Una buona notizia per Veronica Maya che, dopo i mesi passati in quarantena, avrà l’occasione per tornare a lavorare in televisione, due anni dopo la co-conduzione di Quelle brave ragazze nell’estate del 2018.

Questa volta, però, con un programma tutto suo.

Il nuovo programma: ecco come sarà

Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi, dovrebbe trattarsi di un programma basato sul racconto di storie incentrate sulla solidarietà. Nello specifico, in ogni puntata saranno ospitate 4 storie di comunità locali e dei suoi protagonisti: persone che si occupano di bambini o anziani, di ambiente e altri aspetti del vivere civile. Tra le particolarità del programma, si apprende, anche il fatto che coloro che saranno chiamati a raccontare la propria storia, potranno esprimere un desiderio, qualcosa che possa aiutarli per il futuro.

Grande spazio anche all’interazione con il pubblico a casa, col la redazione di L’Italia Che Fa che ha lanciato appelli per richieste, proposte e segnalazioni, non solo per sollevare temi e questioni, ma anche per chi volesse proporsi per dare una mano.

La gioia di Veronica Maya

Appena avuta l’ufficialità del programma, Veronica Maya ha voluto comunicare la buona notizia a tutti i suoi fan. “Felice, emozionata, grata, carica – ha scritto su Instagram – “Non vedo l’ora di iniziare a raccontarvi le storie della nostra ITALIA CHE FA #latvchefabenealcuore”, ha concluso.

Ricordandosi di sottolineare l’impronta di leggerezza, ma anche di solidarietà, che vuole dare al suo nuovo programma.

