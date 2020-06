Tra coloro che si sono uniti nel cordoglio per la morte del giornalista Roberto Gervaso c’è anche la neo mamma di Carlotta, Eleonora Daniele, che con Gervaso aveva lavorato e con il quale aveva un rapporto di amicizia e stima.

Roberto Gervaso, giornalista e scrittore

Roberto Gervaso aveva 82 anni: era una mente brillante e un grande giornalista e sono stati in molti ad addolorarsi per la sua dipartita. Chi ha lavorato con lui lo ha salutato con particolare dolore: tra queste persone c’è anche Eleonora Daniele: “Mi ricordo le tante interviste e i momenti televisivi passati insieme.

Le tue battute , i tuoi pensieri mai banali , attimi indimenticabili, eri sempre di buonumore , mettevi allegria e gioia intorno a te. Grande giornalista, scrittore e aforista, sapevi sempre stupire i tuoi interlocutori con grande ironia e intelligenza. Caro Roberto mi mancherai molto”.

L’annuncio della figlia

La notizia della morte di Gervaso è arrivata con un annuncio su Twitter di sua figlia Veronica (anche lei professionista televisiva): “Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia.

Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio”.

Gervaso nella sua vita ha pubblicato decine di libri e collaborato con i migliori giornalisti: è stato autore di opere scritte a quattro mani con Indro Montanelli. Di lui sono noti i celeberrimi aforismi, spesso contenuti nei suoi scritti.

L’addio di Sergio Mattarella

La famiglia è stata raggiunta anche da un messaggio da parte del Presidente Sergio Mattarella, addolorato per la perdita e per ciò che essa significa per il mondo culturale italiano: “Un uomo di finissima cultura, protagonista, per lunghi anni, della vita culturale del nostro Paese”.

