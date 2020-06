Caterina Ventura, figlia della Simona nazionale, è ormai un’adolescente: pochi giorni fa ha compiuto 14 anni, festeggiati in compagnia della mamma e dopo aver ricevuto gli auguri di tutti.

C’è qualcuno che, invece, è addolorato in questo momento: sembra infatti che Gerò Carraro abbia fatto presente sui social di non vedere né sentire la ragazza da un anno. Nessuno ha confermato o smentito la sua dichiarazione, che per ora non è stata commentata nemmeno dal diretto interessato.

Le parole di Gerò Carraro

Il bubbone è scoppiato in occasione del compleanno di Caterina. Carraro ha il profilo Instagram chiuso ma diverse fonti riportano che avrebbe scritto: “My love happy b day….

è più di un anno che non sento la tua vocina“.

Tale affermazione sorprende i fan, visto che Carraro e la Ventura si erano inizialmente lasciati in serenità, con tanto di video di coppia in cui raccontavano che il sentimento era finito ma l’affetto rimaneva per il “bel percorso” compiuto assieme. Caterina era parte integrante della famiglia da 8 anni, quando i due si sono lasciati, e Gerò l’ha vista crescere.

L’ottimo rapporto con Giovanni Terzi

Oggi Caterina vive con la madre e sembra aver stretto un ottimo rapporto con Giovanni Terzi, il nuovo compagno della madre.

Il giornalista ha voluto dedicare un post su Instagram alla neo-14enne: “Che bello averti incontrato Caterina! Sei portatrice sana di felicità nella famiglia e con chiunque ti relazioni. Oggi compi 14 anni ma ragioni già come una persona saggia e, credimi , è proprio bello parlare e confrontarsi con te”. Caterina non ha mancato di ringraziare nei commenti, confermando che tra i due c’è davvero sintonia: “Grazie mille Giovanni… mi hai fatto emozionare❤️”.

Gli auguri di mamma Simona

Poco prima erano arrivati anche gli auguri della madre: “Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi. Noi tutti, insieme!”.

