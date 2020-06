Romina Power sorprende e commuove la figlia, Romina Carrisi, con uno speciale augurio per il suo 33° compleanno. La cantante ha scelto una dedica speciale per lei, accompagnata da alcuni scatti dell’infanzia in cui spicca un’istantanea con Ylenia, la primogenita di Al Bano scomparsa nel 1993 negli Stati Uniti e mai più ritrovata.

Romina Power: auguri speciali per Romina Carrisi

“Dal primo giorno che ti ho visto fino ad oggi sei sempre stata una gioia costante nella mia vita. Grazie per esserti unita a me qui sulla terra“: sono queste le parole dolcissime spese da mamma Romina Power per la figlia, in occasione dei suoi 33 anni.

Un compleanno speciale per Romina Carrisi, giorno di festa in cui non manca il richiamo alla costante memoria di Ylenia, scomparsa misteriosamente a New Orleans e protagonista di uno dei più intricati cold case delle cronache.

Romina Junior ha ringraziato la madre pubblicamente, sottolineando l’intensità del loro rapporto: “Mi fai commuovere cosi!!! Ti amo tantissimo! Grazie per avermi portato in questo mondo“.

I 33 anni di Romina Junior

Romina Carrisi è nata il 1° giugno 1987 e ha spento le sue 33 candeline poche ore fa, accompagnando questa tappa della sua esistenza con un post condiviso sui social per l’occasione.

Sul suo profilo Instagram una lunga riflessione sul suo percorso di vita, per rappresentare la sua gratitudine ai follower e l’importanza di questo nuovo traguardo incorniciato da una rinnovata consapevolezza.

“E sono 33. Grazie per tutto l’amore che ho ricevuto, mi chiedo sempre ‘cos’hai imparato quest’anno? Come ti sei evoluta da quello precedente?’. Ho imparato che mi devo (anche) accettare cosi come sono.

Mi metto i maglioni al contrario e mangio patatine fritte anche se dovrei essere a dieta. Non farò mai la modella di intimo, e va bene cosi. Ho iniziato ad accettarmi con tutte le idiosincrasie che ho collezionato negli anni. Non sono dove vorrei essere ma di sicuro (e ringraziando il cielo) non sono più dov’ero 10 anni fa, un gran lavoro su me stessa avvenuto nel backstage… e sono ancora work in progress. Mi rendo conto di aver vissuto una vita piena emotivamente impegnativa e potevo esserne o schiacciata e amareggiata, provocando dolore per far compagnia al mio, oppure imparare la lezione e migliorarmi.

Non vi dico che son diventata Madre Teresa, sbaglio anche io! Però quello che vi sto cercando di dire è di essere felici. Perché se sei felice, anche le persone intorno a te lo saranno. E non c’è cosa più bella di vedere le persone che ami semplicemente sorridere“.

