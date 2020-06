Salvo Sottile è uno dei volti di punta della tv italiana, e dietro i suoi successi sul piccolo schermo si cela una carriera in continua evoluzione che parte dalla Sicilia e abbraccia l’Italia. Al di là dei riflettori, nella sua vita privata c’è un capitolo importante che coincide con il matrimonio e la paternità. La sua storia si intreccia con quella di una donna tra le più affermate nel mondo del giornalismo: Sarah Varetto.

Salvo Sottile: la biografia e la carriera

Si chiama Salvatore Sottile, ma si è imposto all’attenzione del pubblico come Salvo, ed è uno dei volti più noti giornalismo e del piccolo schermo.

Nato a Palermo nel 1973, giornalista, scrittore e conduttore, è figlio di un ex cronista del Giornale di Sicilia, Giuseppe Sottile. Dagli esordi nel settore, tra la stampa locale e l’emittente regionale Telecolor Video 3, Salvo Sottile ha fatto tanta strada arrivando a costruire l’architettura di una carriera brillante e in continua evoluzione.

Nel 1992 sarebbe approdato in Fininvest dopo essere stato notato da Enrico Mentana, avviandosi al ruolo di corrispondente per il Tg5. Alle spalle una importante parentesi di collaborazione con i settimanali Panorama ed Epoca, e con il quotidiano Il Tempo.

Del 2003 il suo passaggio a SkyTg24, poi il ritorno in seno a Mediaset con la conduzione del format Quarto Grado, dedicato ai casi più scottanti della cronaca nera. Un’esperienza iniziata nel 2010 e conclusa nel 2013, dopo aver incassato un crescente consenso da parte del pubblico. Al fianco di Eleonora Daniele, ha condotto Estate in diretta, in Rai, passando poi al terzo canale con Mi manda Raitre. Prima dell’alba è il suo programma in onda su Rai3 dal 2018, e nel 2020 è passato al timone di Palestre di vita, nuovo programma in onda dall’11 maggio che percorre le storie di uomini e donne nel mondo dello sport.

La vita privata e le nozze con Sarah Varetto

Salvo Sottile è un nome noto alle cronache rosa per via del suo matrimonio, spesso al centro dell’attenzione dei media. Nel 2004, il giornalista ha sposato la collega Sarah Varetto, dalla quale ha avuto i due figli Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010.

Un matrimonio vissuto prevalentemente al riparo dalle insidie del gossip su cui, però, nel luglio 2019 si sarebbe abbattuta l’ombra di una prepotente crisi. È di allora, infatti, la notizia della separazione per i due giornalisti, che sarebbe rimasta priva, però, di una conferma ufficiale.

A lanciare il presunto scoop era stato Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, secondo cui la rottura sarebbe maturata come “scelta dolorosa ma consapevole“.

A monte, una favola d’amore che sarebbe iniziata dopo il primo incontro del 2003 nella redazione di SkyTg24 (di cui Sarah Varetto è uno dei nomi di punta, direttrice di testata dal 2011 al 2018).

Di un anno la differenza d’età tra Salvo Sottile e la giornalista, nata nel 1972 a Torino.

