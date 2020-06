Barbara De Santi, tra le protagoniste del Trono Over a Uomini & Donne, ha rivelato alcuni retroscena sulla storia tra lei e Rosario e cosa è accaduto durante la quarantena.

Dopo l’accesa lite con Gianni Sperti la 50enne autrice del libro Fare l’amore come una Escort, torna a far parlare di sé. Si tratta di un volume che non solo raccoglie le sue esperienze ma che dà nuova dignità alla figura delle escort, che negli ultimi tempi si impone sempre con maggior coscienza. La dama ne parla su Nuovo TV.

Barbara De Santi e l’amara verità

La dama tra le più celebri e chiacchierate di Uomini & Donne ha ammesso di aver sentito Rosario durante il periodo di quarantena.

Tuttavia, nonostante l’interesse della De Santi, la storia con il cavaliere non aveva futuro.

“Le cose non sono andate bene” ha dichiarato Barbara a Nuovo TV, senza lasciare troppe speranze al pubblico che aveva scommesso sulla coppia. “Durante la quarantena ci siamo sentiti al telefono, poi basta“. Una cocente delusione che aveva già mostrato qualche tempo fa parlando con Maria. “A me, come persona, piace ancora e la mia porta è ancora semi aperta” dichiarava ad aprile.

Barbara De Santi, 50 anni e single

Purtroppo di bocconi amari Barbara De Santi ha dovuto ingoiarne tanti: tutte le storie della sua vita si sono presto rivelate pura illusione e giunta all’alba dei suoi 50 anni la dama ancora single non si arrende nella ricerca dell’anima gemella. A chi le chiede se ha un’arma di seduzione segreta, Barbara De Santi risponde: ” La simpatia, ma purtroppo non basta per tenersi accanto un uomo“.

Così Barbara De Santi, già 10 anni fa raccoglieva le sue esperienze, scrivendone e facendo tesoro degli insegnamenti.

Appunti che per anni sono rimasti nel cassetto. Poi l’ex compagno Mike Morra l’ha indirizzata mettendola in contatto con professioniste conoscitrici dell’universo femminile. “Lui mi ha dato l’input giusto per andare avanti“. Da quell’incontro è nato così il suo primo libro Fare l’amore come una Escort. In quest’opera prima Barbara De Santi rivaluta anche il lavoro delle escort, “Sono donne che conoscono i reali bisogni degli uomini che spesso da loro vogliono essere soltanto ascoltati“.