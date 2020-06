Appena una settimana fa, Eleonora Daniele ha dato il benvenuto alla sua bambina, Carlotta. Un momento che i fan della conduttrice di Storie Italiane aspettavano da tanto, avendola seguita puntata dopo puntata per tutta la durata della gravidanza. La stessa cosa si può dire dei colleghi e amici della conduttrice Rai che le hanno fatto sentire tutto il loro sostegno sia dal vivo sia via social.

Gli auguri di Salvo Sottile

“Sono zio di una bellissima bambina Carlotta. Auguri a una bellissima mamma Eleonora Daniele e a papà Giulio“, ha scritto Sottile su Instagram aggiungendo una foto con la Daniele.

Un bel messaggio in cui si propone già come zio della nuova arrivata. La sua collega e amica Eleonora Daniele commenta il messaggio: “Evviva la pupa è arrivata“, ha scritto aggiungendo molti cuori. Felicità quindi in casa Rai che ha condiviso con la conduttrice e con Giulio Tassoni, il marito, la gioia della nascita della loro prima figlia.

Mara Venier e Eleonora Daniele

Fin dalla nascita della piccola Carlotta, Mara Venier è sempre stata vicina a Eleonora Daniele. Proprio per questo grande supporto, la conduttrice di Storie Italiane ha ringraziano pubblicamente Zia Mara: “Grazie alla madrina del cuore Mara Venier, per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi, sempre straordinaria: grazie Mara per questa bellissima sorpresa che ho visto nella tua Domenica In di successo con la nostra Carlotta tra le braccia… sei speciale, non è da tutti i giorni emozionarsi così!!!

“.

