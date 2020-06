La cantante salentina Alessandra Amoroso è da sempre molto legata alla propria famiglia. Lo dimostrano i social e le foto da lei stessa condivise, come quelle con la mamma. Proprio in occasione del compleanno della sorella Marianna, Alessandra ha condiviso un post su Instagram con una bellissima dedica.

Alessandra Amoroso torna dalla famiglia

Alessandra Amoroso aveva più volte esternato il desiderio di passare maggior tempo con i propri cari ed è noto a tutti i fan il legame che trapela con i suoi affetti. La cantante ha sempre mostrato grande rispetto e ammirazione per la propria famiglia.

Di conseguenza, in questa nuova fase da emergenza coronavirus si trova proprio nel paese d’origine, a Galatina. Con lo scopo di dedicarsi di più alle persone che ama, Alessandra sembra essere veramente contenta di essere a casa. Insieme a lei oltre la sorella Marianna, anche l’altra sorella Francesca, i genitori, la nonna ma soprattutto la nipote Andrea alla quale è molto legata.

La dedica alla sorella Marianna

La cantante ha dedicato un post su Instagram in occasione del compleanno della sorella più piccola Marianna. Emerge una somiglianza tra le due ragazze molto forte, lo stesso sorriso e gli stessi lineamenti.

Inoltre, si nota il legame sincero che unisce Alessandra e Marianna, tramite le parole dolci e affettuose della sorella maggiore. Con la promessa di restare sempre al fianco della sorella: “Sono felice per te oggi che stai costruendo la tua nuova vita, ed io sarò sempre accanto a te vedendoti crescere, gioendo delle tue vittorie! Tanti auguri ninni mia…ti amo, tua Ale!“, la cantante ha concluso così il messaggio su Instagram.

Continua la vita da single

L’affetto per la famiglia emerge in tutta la sua sincerità.

Per quanto riguarda invece altri aspetti della vita, non risulta ancora nessuna love story per la cantante salentina, in seguito alla rottura con Stefano Settepani. Al momento, l’unico vero interesse è appunto la famiglia, e il benessere personale: a meno che le mille vie del gossip non abbiano ancora trovato nuove conferme di relazioni o frequentazioni per Alessandra Amoroso.

