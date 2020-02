Alessandra Amoroso è una delle voci più belle dell’attuale panorama musicale. La bella cantante salentina sta vivendo un particolare momento di vita, tra gratificazioni e successi e il dolore per la fine di una grande storia d’amore con Stefano Settepani.

La cantante però sa con certezza che, come per ogni momento della vita, può sempre contare sul supporto di una persona speciale per lei, presente nel bene e nel male: la sua mamma.

Alessandra Amoroso: il ringraziamento alla mamma

La mamma di Alessandra Amoroso l’abbiamo conosciuta tramite le foto e le stories sul social Instagram della cantante, dove appare sempre frizzante e sorridente come Alessandra, mai come in questo caso si può dire tale madre tale figlia. Mamma Angela è sempre stata presente nei momenti significativi della vita e della carriera della figlia, tanto che la giovane artista ha voluto ringraziarla particolarmente in occasione della sua partecipazione come ospite speciale di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni.

Prima di salire sul palco dell’Ariston, la Amoroso ha dedicato bellissime parole, tratte da una sua canzone, all’adorata mamma tramite un post Instagram che recita: “#dallatuaparte mamma… andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore. Abbiamo realizzato il nostro sogno”.

Il ritorno di Alessandra Amoroso a Sanremo

Alessandra Amoroso è tornata sul palco di Sanremo 2020 insieme ad altre 7 colleghe ed amiche per presentare Una, nessuna, centomila il concerto contro la violenza sulle donne che si terrà a Campovolo il 19 settembre 2020.

La cantante è stata recentemente al centro del gossip per la fine della storia con Stefano Settepani, un altro pilastro della sua vita a cui ha dovuto dire addio. In un’intervista a Verissimo a proposito del compagno la Amoroso dichiarava “ sicuramente ho dietro di me il mio compagno.. fortunatamente ho delle persone che mi seguono, che mi sopportano e supportano tutti i giorno”. Oltre all’ex compagno la Amoroso può continuare a contare sul supporto della famiglia, in particolare di sua sorella Francesca, e della sua nipotina Andrea.

