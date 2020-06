A fine maggio è arrivato lo sfogo passionale a colpi di storie su Instagram di Diana Del Bufalo. Poi, il silenzio. La cantante e attrice scoperta dal talent show Amici, è scomparsa dal social network. “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”, segnala Instagram quando si cerca il suo nome. Il mondo del web si interroga sul motivo che ha spinto Diana, di solito molto attiva sul social, ad abbandonarlo in modo così repentino ed eliminare il suo profilo.

Le critiche su Instagram

Tutti gli indizi sembrano portare ad intuire che a far allontanare Diana Del Bufalo dal web siano state le dure critiche ricevute recentemente dagli utenti del social.

Dopo aver documentato con alcune storie una cena al ristorante con la madre, l’attrice è stata messa al muro da una serie di commenti pungenti che la accusano di godersi piaceri elitari in un momento di crisi economica.

Diana Del Bufalo replica con rabbia

In quell’occasione Diana Del Bufalo ha reagito spinta dalla rabbia, con alcune storie dai toni pesanti. “Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete”, ha commentato, rivolgendo agli haters epiteti del calibro di “giudiconi nullafacenti”.

Le sue azioni sono infatti state oggetto di critiche da parte di persone che non ne conoscevano il contesto. Diana ha però risposto con la stessa arma, giudicando a sua volta vite che non conosce. “Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario minimo, della loro vita noiosa criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio”, ha scritto.

Le ultime parole social di Diana Del Bufalo

Se Diana Del Bufalo non riaprirà più il suo profilo, le sue ultime parole su Instagram resteranno queste: “Ho il dovere di fare quello che cavolo mi pare, è chiaro a tutti?

“. Un “testamento social” difficilmente fraintendibile, che avrebbe quindi convinto l’attrice a cancellare il proprio profilo Instagram.

