Uno scontro accesissimo quello che ha avuto luogo ieri sera a Live – Non È La D’Urso che ha visto Enrica Bonaccorti e Simona Izzo far fronte comune contro Elena Morali.

L’ex naufraga è da settimane ospite al talk-show di Barbara D’Urso soprattutto per le vicende che la vedono coinvolta con il suo fidanzato Lugi Favoloso e la sua ex Nina Moric. Ora la Morali affronta il giudizio severo dell’autrice tv e della conduttrice, rispondendo a tono: “Sono in tv per i miei flirt? Lei lavora grazie ai suoi mariti” ha detto la Morali riferendosi alla Izzo che con Ricky Tognazzi non solo è sposata ma condivide anche i suoi lavori.

È stato allora che la Bonaccorti è entrata in scena.

Le critiche ad Elena Morali

La discussione era già preannunciata. Ad Elena Morali le parole pronunciate da Simona Izzo la settimana scorsa sono pesate eccome. Così appena ne ha avuto l’occasione la compagna di Luigi Mario Favoloso ne ha approfittato per rimettere quelle critiche di nuovo sul tavolo. “L’altra volta lei si è permessa di dire che io vado in televisione grazie ai miei flirt.

Ma lei lavora grazie ai suoi mariti. Lei dovrebbe informarsi. È entrata in televisione grazie ai suoi mariti” ha detto Elena rispedendo le critiche al mittente. “È stata con Maurizio Costanzo, prima ancora con un cantante e ora con un regista e si permette di parlare di me?” e poi ha aggiunto: “Mi sono informata su di lei, su tutto” .

La Morali però non si ferma qui e anzi esige che le siano riconosciuti i suoi meriti televisivi, ricordando al pubblico e agli opinionisti, la sua esperienza come soubrette di Colorado.

E non solo aggiunge: “Se sono qui è perché, evidentemente, a qualcuno interessa delle mie storie d’amore“.

La risposta di Simona Izzo

Simona Izzo non ha lasciato che le parole della soubrette cadessero nel vuoto di un suo silenzio. Anzi appena le è stato possibile ha replicato numeri alla mano dei suoi lavori non solo cinematografici, ma anche letterari.

“Ho fatto delle cose nella mia vita. Non ho solo avuto dei mariti. Io ho fatto 30 film e scritto 25 libri” ha sottolineato l’autrice.

L’intervento di Enrica Bonaccorti

A difendere la posizione di Simona Izzo è intervenuta poi Enrica Bonaccorti che pensando alla settimana di differita registrata dalla risposta di Elena Morali all’autrice tv, ha detto: “Lei si mette a discutere con la Izzo, con i suoi due mariti e la storia col cantante? Si è preparata tutta la settimana?“. Ma Elena ne ha anche per la conduttrice: “Non ci dorme la notte? Io posso anche lasciarmi e riprendermi” ha dichiarato riferendosi ai tanti criticati flirt.

Ma Enrica Bonaccorti non ha alcuna intenzione di discutere, quindi cerca di tagliare corto. “Io non voglio passare alla storia per aver litigato con lei“.

Tuttavia Elena Morali non sembra intenzionata a mollare la presa proprio ora. “Ma guardi, vada serena che passa alla storia per la sua gran carriera. Fino a prova contraria se io sono in televisione a parlar di fidanzati significa che a qualcuno interessa, altrimenti non mi avrebbero chiamato. Non crede?“. A quel punto Enrica Bonaccorti chiude la discussione dicendo: “Ma assolutamente, tant’è che Barbara ci fa uno spazio dedicato e mi chiama per giudicare e io giudico“. Una replica che non fa una piega, appellandosi al meccanismo del talkshow che vive appunto di dibattito.