Arriva in questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile sul contagio da Coronavirus in Italia. Continua a rimanere alto il numero delle persone contagiate registrate nelle ultime 24 ore: 283 in più rispetto alla giornata di ieri, numero che porta quello degli attualmente positivi a quota 32.872.

Coronavirus Italia: 79 decessi in 24 ore

Rispetto alle 65 persone decedute registrate nella giornata di ieri, tornano leggermente a salire nelle ultime 24 ore i morti per Coronavirus: 79 casi registrati oggi per un totale di vittime in Italia che raggiunge ora quota 34.043.

Dei 79 decessi però sembra che all’interno siano da notificare 32 morti risalenti a giorni precedenti e che non erano stati annotati, verificatisi in Abruzzo. Alto il numero delle persone guarite, un boom che si è registrato nella data del 9 giugno: 2.062 casi in più rispetto alla giornata di ieri per un totale di guariti pari a 168.646. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 ad oggi si registrano in tutto 235.561 casi di persone che hanno contratto il virus.

I dati meno incoraggianti ancora dalla Lombardia

Per quanto riguarda la realtà regionale, sono 18.297 le persone attualmente positive nella sola regione Lombardia, la più colpita dall’epidemia.

3.671 i casi attuali in Piemonte, 2.156 in Emilia-Romagna e 1.004 in Veneto facendo riferimento alle regioni che maggiormente hanno toccato con mano il dramma dell’emergenza sanitaria. Rispetto a ieri, dove se ne contavano 11, oggi sono 10 le regioni che possono dire di non aver registrato alcun decesso.

