Giancarlo Magalli ha colpito ancora: il conduttore di I Fatti Vostri, Re delle frecciatine (leggi alla voce: Adriana Volpe) questa mattina si è lasciato andare ad una battutina sul look di Roberta Morise, che ha incassato con estrema eleganza.

Galeotto fu il vestito bianco

Sono le ultime battute per I Fatti Vostri, che a breve interromperà la messa in onda per dare spazio alla programmazione estiva. Oggi, sulle note della sigla di apertura, Giancarlo Magalli ha ringraziato i telespettatori per aver seguito il programma fino a quel momento. Il conduttore prosegue poi presentando la sua collega, Roberta Morise, osservando quanto sia bella e facendo un commento sul suo vestito: “Oggi è vestita di bianco…è virginale, almeno nell’abito”.

Senza sbavature la reazione della Morise, che ha continuato imperterrita a sorridere commentando semplicemente con un “candida”.

La vecchia tensione con Adriana Volpe

Giancarlo Magalli non è nuovo alle battutine alle sue colleghe di lavoro: la tensione che si era creata tempo addietro con Adriana Volpe aveva portato a una forte polemica, sopitasi solo in tempi molto recenti. Sembra andare meglio con la collega Roberta Morise, anche se non sono mancati momenti di polemica anche con lei.

Momenti “febbrili” con Roberta Morise

A gennaio, ad esempio, si era creato un momento di tensione quando Morise aveva condotto una puntata con la febbre alta e Magalli si era lanciato in un paio di battute particolarmente forti: “È calda come un termosifone, tutti si vogliono avvicinare a lei per scaldarsi un po’”.

Dopodiché, aveva fatto battute sul suo vestito troppo accollato, dicendole di mostrare la scollatura sulla schiena. Morise, anche in quell’occasione, aveva gestito la situazione con grande classe, e con il consueto sorriso sulle labbra.

