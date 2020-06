Dopo tante indiscrezioni, sono arrivate finalmente le conferme sulla giuria che siederà dietro il banco del prossimo X Factor. Nelle ultime ore si erano infatti aggiunte voci su voci che volevano questo o quel cantante o personalità del mondo della musica a giudicare nuovi giovani e promesse. Nel corso del programma E Poi C’è Cattelan, sono stati svelati i 4 nomi: ritorni, conferme e anche una sorpresa.

X Factor, la giuria del 2020

L’annuncio della giuria è stato dato in pieno stile Cattelan, con un video all’interno del suo programma. Qui, ha annunciato la giuria della prossima edizione di X Factor.

La vera bomba, preannunciata nelle scorse ore, è la partecipazione di Emma Marrone. “Nella musica ha fatto di tutto – ha detto Cattelan presentandola – La concorrente, il giudice, ha fatto e vinto Sanremo e lo ha pure condotto“. Poi ha continuato: “Le mancavano solo 2 cose: montare i palchi e fare il giudice di X Factor: sorprendentemente ha scelto la seconda opzione“.

Per la cantante, da poco superati i problemi di salute, si tratta di una nuova esperienza nei talent, dopo aver vinto l’edizione 2010 di Amici.

Gli altri giudici del 2020

Assieme a lei, 2 ritorni: il primo è quello di Manuel Agnelli, presentando da Cattelan con paragoni a Kurt Cobain e Roger Waters. Oltre al “lupo di Corvetta” e leader degli Afterhours, torna anche cantante di origini libanesi Mika, scherzosamente chiamato dal conduttore “l’Airone di Beirut”; Mika era anche l’unico giudice non presente in studio per la presentazione, ma il suo volto è apparso grazie ad un tablet sistemato in testa ad un “prestacorpo”.

L’ultimo nome è quello forse meno conosciuto e più azzardato: la “quota rap” infatti non è stata riempita da Emis Killa, come si vociferava, ma da Hell Raton, sardo-ecuadoriano classe 1990.

Forse non così popolare, ma con una carriera alle spalle notevole per la giovane età: è infatti cantante, ma anche manager e direttore artistico e creativo, e fa parte della celebre Machete Crew; questa, ha prodotto canzoni assieme a decine di nomi importanti come Ghali, Salmo, Clementino, Rocco Hunt, Fabri Fibra, Bassi Maestro e molti altri.

