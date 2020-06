Nell’era dei social media, la creazione di profili e identità false è sempre più frequente, e lo sanno anche Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. I 2 personaggi tv hanno infatti denunciato attraverso il loro profilo Instagram la nascita di un profilo social che si spacciava per loro e che aveva già raggiunto moltissimi follower.

Amadeus e Giovanna mettono in guardia sul profilo falso

Attraverso le storie del loro profilo Instagram in comune, marito e moglie hanno spiegato la situazione ai numerosi fan. “Noi non abbiamo Facebook! C’è qualcuno che si sta spacciando per noi, prendendo le nostre foto da Instagram” hanno avvertito i follower.

La copia si riferisce infatti ad un profilo Facebook che si spaccia per loro ed è riuscito a racimolare più di 15mila seguaci. La pagina pubblica foto della coppia prese da Instagram senza specificare che si tratta di una fanpage, veicolando anche messaggi non condivisi dalla coppia. “Qualche deficiente continua a spacciarsi per noi, postando cose che non ci riguardano” affonda inferocita la coppia.

“Chi lo ha aperto verrà segnalato presto alla Polizia Postale!” è la ferma decisione nei confronti della pagina, che ha già cambiato aspetto, probabilmente in seguito alla minaccia.

Infatti si legge la specifica “pagina non ufficiale gestita da fan” e i suoi contenuti sono già cambiati.

Giovanna e Amadeus: un legame fortissimo

La coppia formata dal conduttore Amadeus e la showgirl Giovanna Civitillo sembra indissolubile: lo dimostrano anche gli scatti che condividono sul loro profilo Instagram che li ritraggono sempre assieme.

La loro relazione inizia nel 2003, quando lui, conduttore de L’eredità, si innamora della bella showgirl, compagna di avventure nel programma. Nel 2009 si sposano con rito civile e nello stesso anno nasce Josè Alberto, chiamato così in onore di Josè Mourinho, ex allenatore dell’Inter, di cui il conduttore è grande tifoso.

La coppia si è sposata nuovamente l’anno scorso, questa volta con rito religioso e il loro legame sembra più forte che mai, come testimoniato dai momenti di felicità postati su Instagram.

