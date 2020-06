Si è a lungo dibattuto quest’oggi di Loredana Lecciso in quel di Detto Fatto, eccezionalmente andato in onda con un orario ridotto per lasciare spazio al dibattito tra Parlamento e Governo. Poco tempo che è comunque bastato a Jonathan Kashanian, ex Grande Fratello e ora assiduo frequentatore dei salotti televisivi, per rivelare qualche dettaglio sulla Lecciso nel corso della sua SuperClassifica Jon.

Ancora voci d’inimicizia su Loredana e Romina

Continua a tenere banco ormai da anni il “triangolo” formato da Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Come sempre sono i dettagli che vengono sparpagliati qua e là a fomentare i pettegolezzi sul presunto “trio” di Cellino San Marco e in quest’occasione, a rifocillare l’appetito del gossip, ci ha pensato Jonathan Kashanian, spalla destra di Bianca Guaccero a Detto Fatto.

Nel corso della trasmissione infatti, giunto al momento di stilare la sua SuperClassifica Jon a tema “gemelli”, Kashanian ha sfoderato fuori il nome delle gemelle Lecciso che insieme ai tempi avevano provato a sfondare nel mondo del piccolo schermo come showgirl.

Il mancato invito alla festa di compleanno di Al Bano

Parlare di loro come gemelle è stato però un pretesto e un’occasione d’oro per Kashanian che a così voluto rilasciare qualche succulento gossip proprio sulla Lecciso.

Secondo quanto raccontato da Kashanian a Detto Fatto, la Lecciso avrebbe dissepolto l’ascia di guerra nei confronti della Power con la quale il rapporto è sempre stato altalenante. Pare che la Lecciso non abbia volutamente invitato la Power, nonostante la strettissima vicinanza, al compleanno di Al Bano, avvenuto non più di qualche settimana fa. “Al Bano ha compiuto da poco 77 anni – ha raccontato Kashanian – Loredana ha organizzato una festa e non ha invitato una vicina di casa, Romina Power“.

Sempre Kashanian alla Guaccero: “Sono a 100 metri una villa dall’altro… Qua non c’è nessun caso fortuito. Loredana Lecciso non voleva invitare Romina Power“.

Approfondisci

LEGGI TUTTO SU AL BANO

LEGGI TUTTO SU LOREDANA LECCISO

LEGGI TUTTO SU ROMINA POWER