Sta per volgere al termine un altro anno di soddisfazioni per Mara Venier, che con la sua Domenica In è riuscita a superare anche la crisi sanitaria scatenata dal Coronavirus. Anche alla fine di questa stagione televisiva Mara si riconferma la signora del fine settimana in Rai. Insomma nonostante il piede rotto la conduttrice ha di che gioire.

Le ultime puntate di Domenica In hanno regalato grandissime emozioni, con Mara Venier padrona di casa e ospiti del calibro di Al Bano. E proprio di quell’intervista la conduttrice ha deciso di svelare alcuni retroscena, come la reazione del cantante di fronte alla poesia di Romina Power.

È la stessa Venier a raccontarlo su Tv Sorrisi e Canzoni.

Al Bano a Domenica In

Rimarrà memorabile l’ultima intervista di Al Bano a Domenica In, quando il cantante ha dichiarato che l’uomo ha sconfitto i dinosauri. Una gaffe che ha scatenato l’ilarità del web. “Hanno creato anche il videogame” commenta Mara Venir divertita. “Sono convinta che pure lui si sia fatto una risata” ha aggiunto convinta a Tv Sorrisi e Canzoni.

Eppure durante quella chiacchierata con Carrisi pare che l’atmosfera non sia stata sempre serena, anzi sembra proprio che qualcosa abbia contrariato il cantante e a Mara non è sfuggito.

“Al Bano si è un po’ stizzito quando gli volevo leggere la poesia scritta da Romina Power” ha rivelato la Venier.

Mara Venier e Domenica In

Il piccolo incidente dello scorso 31 maggio ha procurato a Mara Venier una frattura. Aspetta ancora le disposizioni dei medici ma la sua speranza è quella di tornare “Io vorrei continuare perché è brutto finire così, senza salutare il pubblico” ha dichiarato la Venier su Tv Sorrisi e Canzoni.

Eppure, Mara già pensa alle novità da apportare al suo programma. “Sento l’esigenza di cambiare qualcosina” ha spiegato la Venier. “Ho proposto di allargare la squadra in video…Non si tratta però di un ritorno alla Domenica In degli anni ’90, sia chiaro“.