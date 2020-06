Alfonso Signorini, attraverso una diretta social con il suo magazine Chi, ha annunciato progressi nella scelta dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Nessun nome trapelato, ma ha assicurato che sta cercando “di avere un bel cast almeno sulla carta“. Il giornalista confessa poi un doloroso episodio legato alla morte di sua madre.

Quale cast per il Grande Fratello Vip 5?

Alfonso Signorini nella giornata di oggi è stato protagonista di una diretta Instagram con il settimanale di cui è direttore, Chi. Attraverso questa diretta il giornalista si è focalizzato sul prossimo Grande Fratello Vip 5 che andrà a condurre questo autunno: per lui sarà la seconda esperienza al timone del celebre reality di Canale 5.

Il conduttore ha assicurato che non mancheranno novità e, sulla lista dei possibili ‘Vipponi’ che vi prenderanno parte, ha rivelato: “Stiamo finendo il cast. Come al solito già circolano tanti nomi, alcuni veri, altri falsi, altri totalmente inventati. Cercherò di affidare al pubblico il massimo che si può avere. Io sto cercando di avere un bel cast almeno sulla carta“.

Signorini e la perdita del ricordo più prezioso

Signorini si è poi lasciato andare ad una confidenza davvero toccante che riguarda la sua adorata madre, scomparsa nel 2011.

Il conduttore ha rivelato di aver sempre tenuto con sé l’ultima telefonata con la figura materna, conservata in una vecchia segreteria telefonica. Ma, o per errore o per cause esterne, la telefonata è stata cancellata. Il giornalista ha raccontato: “Nella mia vecchia segreteria telefonica avevo registrato l’ultima chiamata di mia mamma. Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma“.

La perdita del ricordo di sua mamma non è andata giù ad Alfonso Signorini: “Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento“.