Aveva suscitato scalpore la decisione di Diana Del Bufalo di oscurare per alcuni giorni il proprio profilo Instagram. Oggi l’attrice è riapparsa sul noto social media per spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a compiere quel gesto, che aveva letteralmente spiazzato i followers. Dopo le scuse, l’attrice rivale un difficile capitolo della sua vita: “Sto andando in terapia“.

Diana Del Bufalo torna su Instagram

Diana Del Bufalo è ritornata su Instagram. L’attrice ed ex conduttrice di Colorado aveva improvvisamente oscurato il suo canale social pochi giorni fa. Molti hanno ricondotto questa scelta a uno scambio di risposte piuttosto acceso avuto pochi giorni prima con alcuni followers.

Molti utenti infatti l’avevano criticata per una cena insieme alla madre al ristorante, un affronto a loro giudizio nei confronti delle condizioni economiche in cui versa l’Italia. L’attrice aveva risposto alle critiche dei fans con un fare piuttosto polemico, a tratti scontroso. Sino alla decisione di allontanarsi momentaneamente da Instagram. Oggi però la Del Bufalo è ritornata sul proprio profilo condividendo un video in cui esplicita le motivazioni che l’hanno spinta al silenzio degli ultimi giorni.

Giudizi sul mondo dello spettacolo

Il video comincia con un discorso legato al mondo dello spettacolo: “Faccio questo video di mia spontanea volontà, non mi è stato imposto da nessuno: nessun ufficio stampa, nessun agente, niente di niente. Io so che cosa pensate del mondo dello spettacolo: siamo tutti falsi, vogliamo portare acqua al nostro mulino, vogliamo vedere le persone fallire perché ci fa sentire meglio e perché forse pensiamo di prendere il loro posto e per alcuni è così. Ho potuto vedere cose raccapriccianti riguardo il mondo dello spettacolo. Vi assicuro però che ci sono anche tante persone oneste, persone che sono un’autentica delizia, e buone soprattutto“.

“Sto andando in terapia dalla psicologa“

L’attrice, nel corso del suo lungo sfogo social, si è scusata per l’atteggiamento avuto con i fans e svela agli utenti un brutto capitolo della sua vita: “Con questo io non voglio dire che sono una di quelle, io non sono niente, voglio cercare di migliorarmi, di capire il prossimo, cercare di modificare dei miei pensieri sbagliati, azioni sbagliate soprattutto. Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in direct in maniera scortese e rabbiosa, perché sì, io ho una rabbia repressa a seguito di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare: ad agosto è un anno che sto andando in terapia dalla psicologa.

Non è una scusa questa, mi assumo le mie responsabilità, forse è solo per farvi capire perché ho agito in quel modo, vi chiedo scusa, perdonatemi“.

Critiche al mondo dei social

Diana Del Bufalo non risparmia critiche al mondo dei social, troppo spesso teatro di litigi, commenti e giudizi affrettati su persone che nemmeno si conoscono.

Così l’attrice ha espresso il suo pensiero a riguardo: “Oggi si vuole troppo l’uguaglianza e io invece volevo mettere in risalto la diversità perché la diversità è la cosa più meravigliosa che possiamo avere noi essere umani. Io non posso avere le vostre stesse idee e i vostri stessi pensieri”. Poi aggiunge: “Credo debba esserci più tolleranza per la diversità di ognuno di noi: usanze, aspetto e soprattutto pensiero. Oggi sui social c’è troppo giudizio riguardo la diversità, questo mi fa stare molto male“.