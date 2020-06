L’Eredità continua a raccogliere grandi consensi. Lo show condotto da Flavio Insinna, che ne ha preso le redini dopo la scomparsa dello storico padrone di casa Fabrizio Frizzi, è tornato nelle scorse settimane con le nuove puntate dopo l’interruzione dovuta dall’epidemia di Coronavirus. Proprio per far fronte alle emergenze dettate dalla pandemia, nei giorni scorsi è andata in onda un’edizione straordinaria con il torneo dei campioni.

Nel corso della puntata di mercoledì 10 giugno, proprio Flavio Insinna ha fatto la felicità di un’affezionata fan del programma. Il suo nome è Carmela una simpatica signora ultranovantenne che ha ricevuto una meravigliosa sorpresa in diretta.

L’Eredità e il valore del pubblico

Tutti i giorni, prima di dare il via alla puntata di L’Eredità, Flavio Insinna legge e commenta la miriade di messaggi che il quiz-show riceve dagli spettatori a casa, che ogni giorni seguono la gara avvincente del programma con grande affezione.

Il timoniere dello show, oltre che conoscere alla perfezione le regole del gioco, deve essere in grado di riconoscere l’immenso valore del pubblico. Il pubblico ne è infatti un importante protagonista. Anzi se i concorrenti in gara cambiano di puntata in puntata, il pubblico devoto è presente ogni sera, sintonizzato sul primo canale.

E Flavio Insinna è consapevole di quanto gli amici da casa siano preziosi.

Flavio Insinna fa gli auguri alla fan

Così in occasione del compleanno di una grande fan dell’Eredità, Carmela Soverato, Flavio Insinna non solo ha voluto farle gli auguri, ma anche una bellissima dedica.

“L’importante è che tu sia felice” ha detto il conduttore guardando dritto in camera e rivolgendosi alla spettatrice che ha compiuto 94 anni. “Auguri ma veramente, con tutto il cuore, alla signora Carmela di Soverato che ha compiuto 94 anni.

Altri mille miliardi di questi giorni” ha poi aggiunto Insinna, mentre dalla regia è partito un emozionante accompagnamento musicale. “Musica meravigliosa, grazie di sopra alla regia e ai reparti musicali” ha poi concluso il conduttore. Di sicuro la signora Carmela avrà apprezzato di cuore.

