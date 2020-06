Gianni Morandi sentiva la mancanza del palco. Il cantante lo ha rivelato in un’intervista esclusiva a La Vita in Diretta, rilasciata ancora a caldo dopo il programma Con il cuore – Nel nome di Francesco, registrato martedì sera ad Assisi. Tre ore di intenso concerto, un atto liberatorio dopo la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus.

La quarantena di Gianni Morandi

Armato di mascherina colorata e foulard, Gianni Morandi esclama: “Avevo una gran voglia di cantare, è un po’ che non lo facevo. Sono venuto volentieri perché la motivazione era bella”. Il cantante sembra aver affrontato la quarantena con spirito positivo.

“Ho la fortuna di abitare in campagna, andavo a correre”, dichiara Morandi, amante dello sport. Nei mesi scorsi le sue gite in campagna hanno attirato le critiche del popolo dei social, che lo ha accusato di non indossare la mascherina durante le passeggiate. Gianni Morandi non si è dedicato solo allo sport, ma anche alla vita di coppia. “È stato un ritrovarsi anche con mia moglie”, racconta. “Abbiamo fatto dei corsi di cucina, abbiamo letto, giocato a carte”, elenca il cantante, confessando anche qualche litigio durante i match a carte.

Insomma, Morandi stesso riconosce di essere stato fortunato e di aver trascorso una quarantena serena, ma mormora: “Certo, quando arrivavano quelle notizie…”

Un messaggio di speranza

“Non ho cantato una canzone fondamentale, Uno su Mille, che è una canzone di speranza e di forza”, racconta Gianni Morandi. Il messaggio, “uno su mille ce la fa”, sembrava troppo negativo. Morandi è molto legato a tutte le sue canzoni, inni di intere generazioni di italiani. “Una volta il mio incubo era Fatti mandare dalla mamma “, ride, ricordando quante volte gli è stato chiesto di cantarla nei 60 anni di vita della melodia.

“Adesso mi diverto”. Il cantante lancia poi un messaggio di speranza al mondo della cultura: “In qualche modo bisogna riaprire – afferma – La fase criticissima dovrebbe essere passata, speriamo”.

