Ad un passo dall’estate molti programmi previsti dalla nuova stagione hanno già aperto i battenti in Rai 1. Ora pare ci sia un piano preciso del palinsesto, anticipato da Davide Maggio. La formula quest’anno a Viale Mazzini è “molte repliche e poche novità”, una scelta probabilmente costretta dalla pandemia di Coronavirus che ha bloccato molti progetti dello spettacolo.

Intanto, con la stagione televisiva 2019/2020 appena conclusa, già cominciano a girare rumors sulla stagione autunnale Rai. Tra questi la conferma di Tiberio Timperi e Monica Setta a Unomattina in Famiglia, e una nuova conduzione per Unomattina nelle mani di Monica Giandotti.

Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Il palinsesto Rai di quest’estate

Il direttore Stefano Coletta si è messo a lavoro e pare, stando ai rumors, abbia già pronto il palinsesto della nuova stagione, con la versione estiva di molti programmi, come La Vita In Diretta Estate, ma anche qualche novità nel daytime. Si è parlato in questi giorni del nuovo format, C’è Tempo con Beppe Covertini al fianco di Anna Falchi, mentre dopo il successo dello scorso anno ha già ripreso Io & Te di Pierluigi Diaco, che sostituisce lo spazio di Vieni da Me.

Questi sono gli appuntamenti quotidiani della giornata. Ma poi si passa al preserale. Ancora qualche appuntamento con L’Eredità e I Soliti Ignoti, che presto saranno sostituiti dal fresco Reazione a Catena e Techetechetè, che partiranno il prossimo 29 giugno.

Prima serata, tante repliche

Se ci si sposta alla prima serata troviamo pochissime novità. A parte Superquark che si prepara a tornare con i nuovi appuntamenti il mercoledì, per il resto sono state previste tantissime repliche di fiction e programmi di successo.

Tra le fiction Rai 1 ripone Il Giovane Montalbano il lunedì, Che Dio Ci Aiuti il giovedì e Non Dirlo al Mio Capo la domenica. Mentre tra gli show di successo, il venerdì sera ritroveremo le vecchie puntate di I Migliori Anni, mentre la domenica da luglio la domenica ripercorreremo le Storie da Cantare che abbiamo visto e ascoltato questo inverno. Repliche anche nel weekend, a partire dal Meglio di Domenica In nel primo pomeriggio, seguito poi da Ora o Mai Più e Da Noi… A Ruota Libera.

Unica novità del fine settimana sarà costituita dalle puntate inedite di Linea Verde Radici con Federico Quaranta nella tarda mattinata di sabato.

Nuova conduzione per Unomattina

Se voci di corridoio riconfermano al timone del weekend di Unomattina In Famiglia Tiberio Timperi e Monica Setta, sembra che si stia preparando una rivoluzione per l’appuntamento quotidiano mattutino di Rai 1.

Fino ad ora Unomattina è stato condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti, ma adesso, per la prossima stagione 2020/2021 spunta il nome di Monica Giandotti. Storico volto dell’informazione Rai, la Giandotti è al momento della conduzione di Agorà Estate. Lanciata in Rai come inviata di Santoro, Monica Giandotti è stata per anni il mezzobusto del Tg3 e ora si preparerebbe a prendere il timone del programma informativo di Rai1.

Staremo a vedere.