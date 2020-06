Paura per Adriano Pappalardo: il figlio Laerte sarebbe stato colpito da un malore nel Cilento, dove si sarebbe trovato insieme all’artista per girare uno spot destinato alla tv. Secondo quanto emerso, sarebbe stato subito soccorso e trasportato in ospedale.

Laerte Pappalardo colpito da un malore

La notizia del malore che avrebbe colpito Laerte Pappalardo si è fatta largo in pochi minuti sulla stampa locale e nazionale. Stando a quanto riportato dal Giornale del Cilento e TgCom24, il figlio di Adriano Pappalardo si sarebbe trovato nella località campana insieme a lui quando, per cause che sarebbero ancora in corso di accertamento, si sarebbe accasciato a terra.

Secondo numerose fonti, si trovava a Marina di Camerota (Salerno) con il padre per le riprese di uno spot televisivo che vedrebbe il cantante impegnato come testimonial.

Il figlio di Adriano Pappalardo trasportato in ospedale

Laerte Pappalardo si sarebbe sentito male dopo una cena con il padre, nella serata di giovedì 11 giugno scorso, e ad allertare i soccorsi sarebbe stato proprio quest’ultimo.

Giunto sul posto, il 118 avrebbe preso in carico il figlio dell’artista, poi trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti.

Stando alle poche informazioni finora emerse, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e non sarebbe esclusa l’ipotesi di una congestione.

Chi è Laerte Pappalardo

Classe 1976, oggi 44enne, Laerte Pappalardo è nato dell’unione dell’artista con Lisa Giovagnoli. Attore, è noto alle cronache rosa soprattutto per il suo matrimonio con Selvaggia Lucarelli (datato 2004), da cui ha avuto il figlio Leon.

I due si sarebbero conosciuti ai tempi della partecipazione di Adriano Pappalardo all’Isola dei Famosi, nel 2004, e il loro rapporto sarebbe poi naufragato nel 2007.

Da qualche tempo è legato alla compagna Laura de Gaetano.

Come suo padre, Laerte Pappalardo ha partecipato allo stesso reality nel cuore dell’Honduras, ma nell’edizione del 2011. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Vieni da me, Adriano Pappalardo aveva parlato della loro famiglia e dei contorni del loro profondo rapporto, suscitando grandi emozioni nel pubblico di Caterina Balivo.