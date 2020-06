Sempre col sorriso e con tantissima ironia Mara Venier affronta anche le più infelici situazioni proprio come è recentemente successo. Non più di qualche settimana fa infatti la conduttrice di Domenica In ha dovuto fare i conti con un brutto incidente domestico, un infortunio che le è costata una frattura e anche una botta in testa che ha necessitato, in ospedale, di una tac di controllo. Superato lo spavento, ora Mara Venier torna a tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute.

Mara Venier, la frattura dopo l’incidente

Con un nuovo post di Instagram “zia Mara” ha voluto ragguagliare i fan in pensiero per lei e per le sue condizioni di salute dopo la bruttissima caduta che l’ha costretto al riposo forzato in compagnia del marito Carraro e di un visto gesso.

“Fase due ‘tutore’“, scrive ironicamente Mara Venier su Instagram pubblicando un nuovo scatto di quella che si potrebbe dire essere la sua “seconda quarantena”. La prima, dovuta al Coronavirus come per tutto il Paese e una seconda proprio per la frattura.

Lo scatto con il tutore

“Ancora due settimane senza appoggiare il piede… poi si vedrà..

grazie“, continua poi sempre su Instagram Mara Venier pubblicando uno scatto che la ritrae tra le mura domestiche. Questa volta in primo piano non c’è più il solo gesso ma il tutore. Tuttavia, nonostante l’infortunio che non le ha comunque impedito di andare in onda con la sua Domenica In, Mara Venier si mostra serena e sorridente con una tazzina in mano. Tantissimi i messaggi arrivati in suo sostegno, tanto dal pubblico quanto da tanti del mondo dello spettacolo.

Lo scatto pubblicato da Mara Venier su Instagram.

Fonte: Instagram

Tra questi fa capolino su tutti il commento del cantante Nek: “Super Mara tieni duro – le scrive il cantante – A domenica“. Anche Rovazzi ha voluto scrivere qualche parola di conforto alla “zia” d’Italia: “Mara inutile nasconderlo… lo sappiamo tutti che in realtà sei IRON MAN. (Esigo foto con l’armatura completa)“.

