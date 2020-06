Riposo forzato per la regina degli ascolti Rai, “zia” Mara Venier, vittima di un incidente domestico, come da lei raccontato nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, durante la quale ha raccontato al pubblico di essere caduta dalle scale procurandosi una frattura al piede. Dovendo cercare di riposare il più possibile, zia Mara si gode un po’ di relax tra le mura domestiche attorniata dall’affetto dei fan che la seguono sui social ma soprattutto del marito Nicola Carraro.

Incidente domestico per Mara Venier

Nonostante il dolore per la frattura, domenica scorsa Mara Venier ha voluto comunque andare in diretta: “Ero caduta alle 12 scendendo le scale di casa, sono scivolata sui gradini e mi sono ritrovata per terra – ha raccontato la conduttrice di Domenica In – un botto terribile, ho battuto anche la testa, tant’è che ieri sera mi han fatto la tac“.

Ovviamente però, per carattere e carisma, la Venier non si è lasciata abbattere dall’incidente che le è costato un gesso evidentemente sfoggiato però sui social con molta ironia.

Lo scatto in affettuosa compagnia di Nicola Carraro

Tantissimi i fan che le stanno indirizzando messaggi di incoraggiamento e la stessa conduttrice per primis risponde loro con altrettanta tenacia.

Certo dalla sua parte non solamente il caloroso pubblico che puntualmente ogni domenica le regala ottimi risultati in termini di share ma anche la famiglia, in particolar modo il marito Nicola Carraro che si sta prendendo cura di lei.

Nicola Carraro al fianco di Mara Venier costretta al riposo dopo la frattura al piede. Fonte: Instagram

“Andiamo avanti… poteva andare peggio… grazie a tutti dei tanti tanti messaggi“, ha scritto Mara Venier su Instagram come didascalia all’ultima foto che la immortala sul divano di casa in compagnia del sorridente marito e del suo gesso.

Tra i tanti affettuosi messaggi ricevuti si scorgono ovviamente quelli degli amici più stretti nonché colleghi come quello di Alberto Matano, Giulio Golia ma anche l’attore Salvatore Esposito che le ha voluto scrivere: “Noooo!!! Ritorna presto zia guerriera“. Un ritorno che sicuramente la Venier non mancherà anche alla luce del prolungamento di Domenica In sino alla fine di giugno.

