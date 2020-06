Silvia Provvedi, la mora gemella delle Donatella è ormai prossima al parto. Dopo aver svelato di aspettare una bambina dal compagno Giorgio De Stefano, ha condiviso molti momenti della gravidanza con i suoi fan, ed ha anche già svelato il nome della bimba.

Oggi, la Provvedi svela i suoi ultimi pensieri e parla dell’importante presenza della sorella Giulia nella loro vita e soprattutto nella futura vita della bambina.

Silvia Provvedi, la fondamentale presenza della sorella Giulia

La dolce Silvia ci tiene, come in altre occasioni, a far sapere che la sorella sarà sempre una presenza costante della loro vita.

Le due gemelle sono da sempre inseparabile ed hanno affrontato sempre tutto insieme: dal lavoro ai problemi personali.

Non poteva che essere così anche per questa gravidanza e per l’arrivo della futura piccolina. La Provvedi a tal proposito in un’intervista rilasciata ad Oggi dichiara: “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis. Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”. Una presenza fondamentale che non si limiterà certo al solo ruolo di zia.

Il papà sarà presenta al parto

La Provvedi racconta anche che finalmente, passata l’emergenza Covid, il futuro papà Giorgio, potrà essere presente in sala parto.

Sempre ad Oggi ha dichiarato: “Abbiamo appena avuto la risposta positiva, fino a qualche tempo fa era impossibile per via del Coronavirus”. Giulia la attenderà sicuramente fuori dalla sala parto, pronta ad abbracciare la piccola nipotina.

La gravidanza in perfetta forma

La futura mamma è inoltre stata bravissima a mantenere un corretto peso e infatti Silvia Provvedi dichiara di aver preso un solo kg al mese, partendo già da un peso forma di 54 kg.

In effetti, la Provvedi nei numerosi scatti che hanno documentato la gravidanza, si mostra in ottima forma. E ormai non resta che aspettare l’arrivo della piccola Nicole.

Selfie delle sorelle Provvedi

Approfondisci

Silvia Provvedi: svelato il nome della nascitura a poche settimane dal parto

Silvia Provvedi in dolce attesa: il dolce video dell’ecografia

Silvia Provvedi sarà presto madre: lo scatto con il pancione in primo piano