La gravidanza di Silvia Provvedi sta per giungere al termine. Mancano poche settimane alla nascita della prima figlia della ‘mora’ del duo Le Donatella. La cantante ha postato su Instagram alcuni scatti con il pancione ben in vista e un dettaglio non indifferente: “Ti stiamo aspettando Nicole“. Svelato, dunque, il nome della nascitura.

Silvia Provvedi svela il nome della nascitura

Fra le numerosi esponenti dello spettacolo in dolce attesa in periodo Covid-19 figura anche Silvia Provvedi. La cantante mora del duo Le Donatella è in attesa infatti della sua prima figlia, frutto dell’amore con il compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano.

Mancherebbero pochissime settimane alla nascita della creatura e mamma Silvia non sta più nella pelle. Tanto che, su Instagram, ha postato uno scatto intimo con una didascalia speciale: “Ti stiamo aspettando Nicole“. La cantante ha così svelato il nome della nascitura, con tanta gioia dei suoi followers che da tempo attendevano questa notizia. Per Silvia Provvedi, come ha rivelato più volte, aver vissuto la gravidanza in piena emergenza Coronavirus non è stato semplice. Nonostante il difficile periodo che l’Italia sta attraversando, la cantante non ha mai smesso di sorridere e, negli scorsi mesi, non ha rinunciato a postare sui social scatti ritraenti il pancione ben in vista.

Matrimonio con Giorgio De Stefano? “È nei programmi“

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano sono così pronti ad accogliere la loro prima figlia. Il loro amore è nato all’improvviso da qualche anno, dopo la rottura fra la cantante e Fabrizio Corona. La loro relazione si è fatta sempre più complice, intima, e più volte i due hanno pensato di fare il passo più importante: il matrimonio.

Come rivela la cantante in un’intervista al settimanale Chi, il matrimonio “è nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo“.