L’ex tronista di Uomini e Donne, Giorgio Alfieri, ha annunciato la sua nuova fiamma sul suo profilo Instagram. Il bel calciatore uscì dal dating show di Maria De Filippi con la corteggiatrice Martina Luciani ben 14 anni fa, diventando una delle coppie più famose della trasmissione.

La loro relazione è stata coronata anche dalla nascita della figlia Asia, ma nel 2016 i due si sono separati. Oggi Giorgio Alfieri sembra aver trovato di nuovo l’amore, tra le braccia di una celebre ex.

Giorgio Alfieri e Silvia Corrias escono allo scoperto

A far battere il cuore di Giorgio Alfieri è Silvia Corrias, modella ed ex di Lucas Peracchi, problematico genero di Eva Henger e fidanzato con la figlia Mercedesz.

L’ex tronista ufficializza la storia con un post su Instagram, ma non sono mancate anche romantiche Storie di tramonti sul porto di Santa Marinella. Baci e dediche per quella che è la prima coppia dell’estate, che sembra davvero affiatatissima.

Dopo Uomini e Donne

Fino ad oggi l’unica che aveva un posto speciale nella vita di Giorgio Alfieri era la figlia Asia, protagonista di molti scatti Instagram dell’ex tronista.

Anche la burrascosa rottura con Martina Luciani è stata superata per amore di Asia, nonostante i vociferati tradimenti di lui. Lo ha raccontato lo stesso ex calciatore al settimanale di Uomini e Donne, in cui ammette che il dating show gli ha cambiato la vita, ma a stravolgergliela è stata la nascita di Asia: “Da quel momento niente è stato più come prima“.

Giorgio Alfieri ha confessato a DiPiù che solo l’amore per la figlia lo ha risollevato da un brutto periodo, in cui ha attraversato diversi problemi economici.

Superati questi scogli, l’ex tronista ha iniziato una carriera da imprenditore ma non ha mancato di rispondere al richiamo di Maria De Filippi. Alfieri è tornato sullo schermo nella prima edizione di Temptation Island Vip, dove ha tentato Ursula Bennardo.

