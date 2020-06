Ci sono novità sulle condizioni di Laerte Pappalardo, il figlio del cantante Adriano Pappalardo era stato colto da malore mentre si trovava in Cilento. Trasportato in ospedale, le sue condizioni di salute erano avvolte nel mistero fino ad un post pubblicato dallo stesso su Facebook.

Le condizioni di Laerte Pappalardo

Il figlio del cantate sta bene e pare aver lasciato l’ospedale in cui era ricoverato, il Presidio Ospedaliero San Luca di Vallo Lucania. In poche righe, Laerte Pappalardo ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono interessati alle sue condizioni e il personale sanitario che si è occupato di lui.

Al momento non è stato reso noto cosa gli sia successo.

“Ho passato veramente un brutto quarto d’ora!“ ha raccontato Laerte su Facebook, “Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene“. Il figlio di Adriano Pappalardo ha proseguito con i dovuti ringraziamenti: “Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero San Luca di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie”.

Il malore di Laerte

La notizia relativa al malore del figlio di Adriano Pappalardo risale allo scorso 12 giugno.

Laerte si trovava a Marina di Camerota, provincia di Salerno, in compagnia del padre; i due si trovavano in quella località perché impegnati nelle riprese di uno spot televisivo legato ad un progetto al quale il cantante sta lavorando.

Nella serata di giovedì 11 giugno, Laerte ha accusato un malore a cena e immediatamente il padre ha allertato i soccorsi. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il paziente in ospedale.

