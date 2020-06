La coppia composta da Paola Di Benedetto e Federico Rossi ha inviato un video-messaggio a Verissimo, mandato in onda nella puntata odierna. I due fidanzatini sono più felici che mai dopo essersi ricongiunti in seguito ai lunghi mesi di lontananza, causa lock-down.

Fede e Paola: l’amore dopo la quarantena

Giovani, felici e spensierati. E ovviamente più innamorati che mai. Sono giorni pieni di gioia quelli che stanno attraversando Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Il cantante del duo Benji e Fede e la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 si sono ritrovati dopo la quarantena.

È stato un periodo indubbiamente complicato per tutti, in cui ognuno ha dovuto fare i conti con la lontananza dai propri familiari, amici e fidanzati/e. Ora, però, il nostro Paese sta lentamente tornando alla normalità e tutti hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi con gli affetti più stretti. E così è capitato per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la coppia si è rivista a inizio giugno per la prima volta dopo gennaio, quando la ragazza varcò la porta rossa del Grande Fratello Vip per iniziare la sua esperienza nel reality di Canale 5.

E dalla quale è uscita vincitrice.

Ricongiunti dopo tanto tempo

Fede e Paola hanno mandato un video-messaggio a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. Le parole della ragazza: “Ciao a tutti gli amici di Verissimo! Siamo qui a modena a casa di Federico, finalmente ci siamo ricongiunti! Siamo stati lontani molto più di quello che avevamo previsto, perché non avevamo messo in preventivo né la mia vittoria la Grande Fratello né il lock-down. Quando ci siamo ritrovati è stato tutto molto più bello di quanto ci aspettavamo“.

Smentita ogni voce sulla gravidanza

Il cantante poi annuncia: “Novità ci saranno…“. E la fidanzata ha continuato la frase, facendo chiarezza sulle voci che circolano in questi giorni e che li vorrebbe presto genitori: “Però ci piace molto vivere la giornata, non ci piace programmare molto. Quello che è certo è che al momento non è in arrivo nessun Baby Rossi, al contrario di quello che stiamo leggendo in giro. Non è ancora arrivato il momento però per qualsiasi cambiamento sarete sicuramente informati. Quello che ci teniamo a specificare è che siamo felici“.