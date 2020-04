Bella, mediterranea e spumeggiante, Paola Di Benedetto è la vincitrice di quella che forse è stata l’edizione più difficile del Grande Fratello.

Nata come modella, poi la televisione

Paola Di Benedetto è una vicentina doc classe 1995. Data la sua naturale avvenenza fin da giovanissima ha partecipato a vari concorsi di bellezza, partecipando a Miss Vicenza e Miss Grand Prix Veneto. Nel frattempo ha cominciato a lavorare anche come modella. È arrivata al successo prima debuttando come Madre Natura a Ciao Darwin, dove il suo fisico esplosivo aveva bucato lo schermo fin dalla prima apparizione.

La sua partecipazione ha portato per la prima volta un’italiana sul palco dello show di Bonolis (fino a quel momento le “Madre Natura” erano sempre state di origine straniera). Dopo Ciao Darwin, Paola è stata anche valletta a Colorado.

L’esperienza a L’Isola dei Famosi

In seguito, aveva partecipato a L’isola dei Famosi, nella celeberrima edizione del “cannagate” in cui a farla da padroni furono Francesco Monte ed Eva Henger, con una lotta all’ultimo sangue decisamente “stupefacente” e che portò poi al ritiro di Monte.

Il Grande Fratello: le amicizie ed i momenti difficili

Al Grande Fratello, durante l’ultima edizione, Paola ha mostrato un lato più “intimo”, anche se è stata purtroppo al centro anche di episodi sgradevoli.

Nelle prime puntate. Salvo Veneziano, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello, aveva infatti detto a Pasquale Laricchia, su Paola: “Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio” e, quando gli era stato fatto notare che poteva essere sua figlia per la differenza d’età, aveva dichiarato: “Sì, ma non è mia figlia. Le stacco la pelle”. Termini crudi ed estremamente maschilisti, che insieme ad altri commenti sulla stessa linea nei confronti della concorrente Elisa De Panicis, avevano assicurato l’espulsione a Salvo Veneziano.

Chi invece gli è stato molto vicino nella Casa è Paolo Ciavarro, con il quale ha stretto una bella amicizia.

Gli amori

Prima dell’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto aveva avuto una relazione di 3 anni con Matteo Gentili, calciatore del Vicenza. Gentili e la modella-influencer si era lasciati prima del reality e proprio sulla spiaggia dell’Isola lei aveva incontrato Francesco Monte con il quale aveva avuto una breve (e finita non particolarmente bene) relazione.

La felicità con Federico Rossi

Nel 2018 Paola Di Benedetto ha incontrato quello che pare essere il suo grande amore, Federico Rossi del duo Benji e Fede. I due hanno una storia che in passato non è stata priva di difficoltà a causa di un presunto tradimento di lui. Su Instagram, l’influencer aveva scritto: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando mi vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla“.

Alla fine dell’estate tra i due era tornato il sereno, tanto che Rossi ha anche scritto una canzone per la fidanzata e per tutta l’esperienza del Grande Fratello è stato virtualmente vicino alla sua bella.

Ieri, quando Paola ha vinto, è stato il primo a festeggiare su Instagram, celebrandola con parole d’amore e canzoni.

