Neanche la frattura del cuboide ha tenuto Mara Venier lontana da Domenica In: per la padrona di casa della domenica in casa Rai ha chiuso il programma con grandissimi risultati d’ascolto, nonostante un piede fuori uso e le difficoltà di un periodo non facile.

A farle i complimenti tra gli altri è stato il collega Carlo Conti, dal palcoscenico di Top Dieci.

Una brutta frattura per Mara Venier

All’inizio di giugno Mara Venier aveva subito una brutta caduta dalle scale che le sarebbe potuta costare la conduzione delle ultime puntate di trasmissione: invece, la bella Mara non si è persa d’animo ed ha condotto le ultime puntate della trasmissione con una seria frattura al piede, segnando punti su punti nei confronti della collega-rivale Barbara d’Urso.

La puntata di ieri ha segnato infatti un nuovo record d’ascolti, nonostante il fatto che la sua briosa conduttrice fosse bloccata da un gesso alla gamba.

Gli auguri di Carlo conti

Tra coloro che hanno fatto un grande in bocca al lupo di pronta guarigione alla conduttrice c’è Carlo Conti, che ha dato il via alla conduzione di Top Dieci, programma storico della Rete.

Nel ricordare gli inizi del programma Conti ha anche ricordato che a condurlo ci fu anche Mara Venier e nel farlo ha colto l’occasione per fare i suoi omaggi. Un comportamento decisamente galante, soprattutto a confronto con quanto accaduto pochi giorni fa: Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti hanno infatti ironizzato sul gesso della conduttrice durante una puntata di UnoMattina, sollevando svariate critiche.

Il commento sui conduttori “ingessati”

Sarebbe stato Gianni Ippoliti, nella sua rassegna stampa quotidiana, a riportare la notizia dell’infortunio, commentando: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni”.

Il commento ha ricevuto presto pronta risposta dalla conduttrice, che ha definito i due conduttori “Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo”.