Trentanovesimo appuntamento con Domenica In e, anche quest’oggi, alla conduzione del programma c’è l’inossidabile Mara Venier. Dopo la brutta caduta di domenica scorsa che le ha causato una frattura al piede sinistro, la conduttrice resta al timone del suo programma per queste ultime puntate: “Ho deciso di andare avanti e vi spiego il perché“.

Mara Venier in studio dopo la frattura al piede

La notizia era arrivata domenica scorsa direttamente da Mara Venier. Prima di incominciare con il consueto appuntamento con Domenica In, la conduttrice aveva annunciato al suo pubblico di essere caduta dalle scale.

Un brutto incidente avvenuto mezz’ora prima di essere in studio. Dopo la puntata, ‘zia Mara’ si è sottoposta ad una visita per verificare l’entità della caduta e l’esito non è stato confortante: frattura al piede sinistro. Nonostante il brutto incidente che l’ha vista coinvolta, la Venier è tornata in studio per la puntata odierna del suo programma. Prima di introdurre i suoi ospiti, la conduttrice in apertura di puntata ha dichiarato: “Sono ancora qua. Domenica, per chi ha seguito la trasmissione, sono caduta dalle scale mezz’ora prima di arrivare qua.

Ho voluto dirlo perché il nostro è un rapporto col pubblico di grande onestà. Subito dopo sono andata a farmi vedere. La frattura c’è, è una bella frattura al cuboide. Per cui sono stata ingessata. Grazie a tutti quanti dei tantissimi messaggi di affetto, e ai colleghi che mi hanno telefonato“.

“Io vado avanti sorridendo“

Mara Venier ha poi confessato la motivazione che l’ha spinta a ritornare in studio per queste ultime puntate di Domenica In. La conduttrice ha rivelato: “Io ho deciso di andare avanti e vi spiego anche il perché.

Abbiamo passato questi mesi difficili insieme dove io sono arrivata qua in studio impaurita. Ho deciso di andare avanti. Mi sembrava brutto mollare adesso per una frattura. Ho così deciso con il sorriso di continuare con questa frattura“. La zia d’Italia ha poi voluto leggere una meravigliosa poesia di Alda Merini dedicata alla forza di tutte le donne: Sorridi donna. Al termine della lettura, il messaggio della Venier: “Come dice Alda Merini, io vado avanti sorridendo“.

