Mara Venier ha deciso di togliersi un grosso sassolino dalla scarpa o, nel suo caso, dal gesso visto che proprio la gamba ingessata è stato oggetto di polemiche. Lo ha fatto durante l’intervista all’ospite più atteso della puntata, Stefano De Martino.

Il conduttore di Made in Sud, che non si è sbilanciato sulla sua situazione critica con Belén Rodriguez, ha canzonato con affetto la stimata collega, mostrandosi anche lui con una gamba ingessata: “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare” ha detto da lì la reazione spontanea della conduttrice che ha colto la palla al balzo per rispondere all’ironia poco apprezzata di cui era stata protagonista in mattinata proprio durante Uno Mattina Estate.

L’ironia di Ippoliti e Timperi

Per capire la reazione di Mara Venier al gesto di De Martino, occorre fare un passo indietro e andare alla puntata di Uno Mattina Estate andata in onda poche ore prima. Precisamente al momento in cui Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, come di consueto, hanno parlato degli share dei programmi commentando proprio il successo delle ultime puntate di Domenica In.

Lì l’ironia poi non tanto sottile, in riferimento proprio ai buoni dati, l’allusione di Gianni Ippoliti si riferiva proprio al fatto che il successo fosse dovuto alla frattura di Mara Venier e ha così commentato: “L’inquadratura del piede rotto è stata la punta d’ascolto del programma.

Sono dati ufficiali” ha detto Ippoliti e, Timperi cavalcando l’onda, ha aggiunto: “Non la fa mica con i piedi la trasmissione”. A quel punto è intervenuta la padrona di casa, Monica Setta, che ha chiuso la questione affermando: “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”.

Il post di Mara Venier

La questione non è sfuggita alla conduttrice di Domenica In che ha postato sul suo profilo Instagram (per poi rimuoverlo) un post di ringraziamento alla Setta, definendo Ippoliti e Timperi “Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo”.

La stoccata in diretta

La questione è stata ripresa anche durante l’intervista a De Martino, anzi è stato proprio lui a servirgliela sul piatto d’argento, alludendo che forse dovrebbe imitarla (in quanto suo idolo) anche in questo per far volare alto lo share di Made in Sud: “Perché tu sei il mio faro, il mio esempio di vita” ha detto.

Ovviamente tutto questo all’insegna dell’ironia che ha strappato alla signora della domenica una risata e una reazione spontanea: “Sei uno str***!” ha detto in diretta e poi “Questa è l’ironia che mi piace!”

Specificando immediatamente che non c’era alcun riferimento ad Antonio Ricci, Striscia La Notizia e alla recente polemica intorno a Giovanna Botteri, che ha messo in discussione il programma di Canale 5, ma facendo capire che si riferisse proprio ai colleghi Rai. “Mi piace il tipo di ironia che fa Ricci, la mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio fare polemica in più”.

“Per evitare equivoci, la mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio più fare polemiche. Non era riferito a Striscia, ma siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso… Questo programma va bene perché è un programma di successo, è grazie a una grande squadra e alla fatica che ci mettiamo“, il commento è stato poi seguito da un profondo ringraziamento a tutto lo staff che lavora instancabilmente al programma.

La replica di Tiberio Timperi

La palla è poi tornata sui social a Tiberio Timperi che, sempre con un post su Instagram, riprendendo quello pubblicato e poi cancellato dalla stessa Venier, ha commentato: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto.

Un bacione”.

Una diatriba che gioca sulla linea sottile tra ironia e offesa, ci sarà un chiarimento e la pace tra i due?

