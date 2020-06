Rita Dalla Chiesa non ha mai nascosto di aver sofferto dalla fine della sua avventura a Forum, storico programma Mediaset oggi condotto da Barbara Palombelli. Per anni la Dalla Chiesa ne è stata la timoniera divenendone il volto iconico nell’immaginario collettivo.

Oggi Rita ricopre il ruolo di opinionista a ItaliaSì, il programma di Marco Liorni, ma non sono pochi quelli che sognano di rivederla alla guida di Forum. Su questo si è espresso anche Maurizio Costanzo, nella sua rubrica su Nuovo, Le Pagelle di Costanzo.

Rita Dalla Chiesa sprecata a ItaliaSì

Nonostante l’impegno di Rita Dalla Chiesa sia aumentato ad ItaliaSì, dal momento che l’appuntamento non è più settimanale ma giornaliero, c’è chi ritiene che l’opinionista sia sprecata per questo format.

“Tenere una conduttrice come Rita Dalla Chiesa ai margini di ItaliaSi! non è un delitto?” si domanda uno spettatore e lettore di Nuovo. Poi aggiunge: “Penso che una professionista simpatica e gentile come lei abbia le carte in regola per prendersi un programma di primo piano“.

Il commento di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo riconosce le enormi risorse di Rita Dalla Chiesa e concorda con il suo lettore.

“Qualunque programma con protagonista Rita Dalla Chiesa brillerà della sua luce” ha commentato il giornalista e conduttore.

Tuttavia sulla speranza di rivederla a Formu Costanzo ha detto: “Non so se tornerà a Forum o no, ma sicuramente un programma simile è nelle sue corde“. Poi lo stesso conduttore a ipotizzato: “Chissà che non si pensi di farne uno anche in Rai, dove già lei dimostra di essere di casa“. Mente Forum, infatti, è ormai una pietra miliare nella storia di Mediaset, oggi la Dalla Chiesa, in onda dal lunedì al venerdì, con Marco Liorni a ItaliaSì è passata su Rai.

Chissà se il desiderio del lettore di Nuovo sarà esaudito e Rita tornerà a Forum o a qualcosa di simile.