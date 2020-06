Nella puntata di Io e Te di ieri, Vittorio Sgarbi è riuscito a far arrossire il conduttore Pierluigi Diaco parlando della sua vita privata.

Il conduttore è da tempo legato ad Alessio Orsingher, ma secondo Sgarbi avrebbe qualche “scheletro nell’armadio”…

Sgarbi parla di “finto compagno”

È accaduto all’improvviso: in una leggera chiacchierata tra il critico e è stato il primo ad accendere la miccia dicendo: “Poi tu con quel finto compagno che hai…”. L’allusione era ovviamente su Orsingher, e Diaco non ha fatto cadere il discorso, anzi si è lanciato in una dichiarazione d’amore per il marito: “Io sono innamoratissimo di Alessio”.

La frecciatina sulla “conoscenza in comune”

Vittorio Sgarbi non si è fatto intimidire: “Ma è chiaro che sei eterosessuale” ha insistito, “sei stato pure con una mia amica…”. Diaco non ha negato ma ha lasciato intendere, scoppiando a ridere, che ci fossero delle confidenze tra di loro che però ha preferito non condividere con il pubblico: “Questi però sono affari nostri”.

L’amore di Diaco per Alessio Orsingher

Alessio Orsingher, volto di Tagadà (contenitore d’informazione politica che va in onda su La7) è il marito di Diaco da 3 anni, e la loro relazione dura da 5.

Ad Oggi è stato Diaco a definire il loro legame: “Tra me e lui c’è un intreccio magico. Stiamo insieme da cinque anni, siamo uniti civilmente da tre. Non è solo un compagno di vita, ma un alleato, un complice, un amico, un confidente”.

Dell’adorato marito aveva parlato anche con Mara Venier, ospite di Domenica In: “In Alessio ho trovato un complice, un ragazzo buono e per bene. La sua generosità mi ha contagiato, ho capito che nella vita l’amore si misura nella capacità di non starsi davanti ma di lato, al fianco.

Spero di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine”.

