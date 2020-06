Problemi di salute per Barbara D’Urso. La conduttrice ha informato i suoi followers su Instagram del brutto incidente in cui è incappata: un’ustione di secondo grado alla mano. “Sto sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre”, le parole di Barbarella.

Barbara D’Urso: brutta ustione alla mano

Brutta ustione alla mano per Barbara D’Urso. La conduttrice si è mostrata ai suoi seguaci con un video su Instagram in cui mostra la mano fasciata e informa gli utenti dell’accaduto: “Amici, devo condividere una cosa con voi. Sapete che io non è che condivida proprio tutto.

Le mie cose private evito. Però vi racconto un bel po’ di cose“. La popolare conduttrice Mediaset si è mostrata piuttosto titubante sulla decisione di informare il suo pubblico di quanto è successo. Alla fine, però, ha optato per la sincerità e il desiderio di mettere tutti al corrente della sue attuali condizioni di salute. Considerando anche che Live – Non è la D’Urso tornerà domenica sera, dopo le numerose voci che si sono rincorse in questi giorni sulla presunta cancellazione del format, poi smentita da Mediaset. La D’Urso rivela: “C’è una cosa che non avrei voluto condividere con voi, però ho deciso di farlo perché fra due giorni sono in diretta e quindi questa cosa poi l’avreste capita“.

“Qui sotto ho un’ustione bella importante“

La conduttrice, dopo aver tergiversato, ha deciso di aprirsi con gli utenti e di raccontare cosa le è accaduto: “È successa una cosa ieri pomeriggio: che mi sono fatta parecchio male. Non volevo dirlo tanto non ve ne sareste accorti. È solo che siccome la cosa è bella pesantuccia, sono costretta domenica sera ad andare in onda così”.

E, con questa frase, ha mostrato agli utenti la sua mano fasciata. Poi ha continuato: “Quando mi sono resa conto che questa cosa qui dovrò portarla così e coprirla con un guanto nero, tanto vale dire la verità. Qui sotto ho un’ustione bella importante, è stato un momento doloroso. Sto sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre, per cui guarirò. Però ripeto, ci ho pensato se dirlo o no. Però domenica sera sarò così in diretta, tanto vale avvertirvi prima, ecco. Ciao, vi voglio bene.

Beviamo per dimenticare”.